Azalan tarım arazileri Meclis gündeminde

CHP'li Gök konuya ilişkin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi sundu.

Gök'ün yanıt aradığı sorular şöyle;

TÜİK verilerine göre 2005 yılında 41.2 milyon hektar büyüklüğünde olan tarım arazileri 2017 yılında 38 milyon hektara düşmüştür. Tarım arazilerindeki 3.2 milyon hektarlık küçülme tarım ürünleri ithalatına 17 milyar dolar olarak yansımıştır. Türkiye nüfus artışına rağmen tarım arazilerini genişletmek ve ürün verimliliği üzerine ar-ge projeleri geliştirmek yerine besin ithalatı ile gıda kalitesini, tarımsal istihdamı ve üretim çeşitliliğini azaltmış, ülkenin geleceği küresel gıda patronlarının insafına bırakılmıştır.

Bu bilgiler ışığında:

1. 2005 yılından beri ithalat hacmi giderek artan buğday, nohut, kuru fasulye, soya fasulyesi, ayçiçeği tohumu, mısır ve pamuk gibi topraklarımızda yetiştirilebilen tarımsal ürünlerin, yeniden Türkiye’nin ihtiyacına yetecek miktarlarda üretilmesi için herhangi bir çalışma yürütülmekte midir?

2. 2002 – 2018 arasında kapanan tarımsal ürün işletmesi sayısı ve kapanan işletmelerden ayrıldıktan sonra işsiz kalan – tarım dışı istihdama katılan vatandaşlarımızın sayısı kaçtır?

3. Önümüzdeki 5 yıl için tarımsal ürün ithalat hacmi beklentilerinizi açıklar mısınız?

4. Tarımsal istihdam kaybı ve tarımsal ürünlerin ithalatından kaynaklanan maddi zararlar nasıl giderilecektir?

5. Türkiye topraklarında yetiştirilebilen ürünlerin ithal edildiği ülkeleri ve sözü geçen ithalatı gerçekleştiren yerli ve yabancı firmaları açıklar mısınız?