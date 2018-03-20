CHP'li Tanal: Oy verene değil vergi verene hizmet

Tanal, “en fazla oy aldıkları yere hizmet önceliği tanıyanlar, hizmet götürmediği vatandaştan da vergi almasınlar” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, AKP’li Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın “Bizim şuan birinci önceliğimiz Metrodur. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah” açıklamasını sert bir dille eleştirdi. Vatandaşa hizmetin oya endeksli olmasının kabul edilemeyeceğini dile getiren Tanal, şunları söyledi:

“AKP’li Belediye Başkanının sarf ettiği sözler iktidarda olan zihinlerin yansımasıdır. İktidar, vatandaşa oy vermezsen değersizsin diyen yöneticilerle doludur. Bu durum, TCK’nın 122’nci maddesi olan ayrımcılık ilkesine aykırıdır. TCK’nın 122’nci maddesi der ki; “Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak; bir hizmetin icrasını veya hizmetten yararlanılmasını engelleyen kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.” AKP’li Belediye Başkanı da TCK madde 122’yi ihlal etmiştir. Vatandaş arasında ayrım yapana ülke emanet edilmez. Bu ülkenin vatandaşı vergisini eşit şekilde veriyorsa, hizmetini de eşit almayı hak etmektedir. İktidara yakın olmak ya da uzak olmak vatandaşın en demokratik hakkıdır. Belediyecilik hizmeti, siyaset üstü olmalıdır. Siyaseti en tarafsız olması gereken kademelere dahi karıştırırsanız, ülkeyi yaşanmaz hale getirirsiniz. Bugün vatandaşın hissettiği de budur. İktidarın ayrımcı karanlığına, güneş gibi doğacağız. Vatandaş ayrımına izin vermeyeceğiz. Vergisini ödeyen vatandaştan hizmet sakınmak kul hakkı yemektir. O da iktidarın temel besin öğesidir. İktidar, kendini bilmez belediye başkanına haddini bildirmelidir.”

Tanal’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması üzerine verdiği soru önergesi ise şöyle;

1- Belediyecilik hizmeti ve faaliyetinin o şehirde yaşayan her kesime ve bölgeye eşit şekilde sunulması gerekirken, yıllardır süregelen fazla oy alınan yere fazla hizmet verme mantığı belediyeciliğin esaslarına aykırı değil midir?

2- Belediyeler o şehirde yaşayan tüm halka karşı sorumlu değil midir? Fazla oy alınan bölgeye daha çok yatırım yapılması, TCK m.122’de yer alan “Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak; bir hizmetin icrasını veya hizmetten yararlanılmasını engelleyen kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.” hükmüne göre suç teşkil etmekte midir?

3- İstanbul’da yaşayan tüm halktan eşit şekilde vergi alınması, halkın siyasi görüşünü ve tercihlerini bir kenara bırakarak o şehrin her bölgesine eşit şekilde hizmet sunmayı gerektirmez mi?

4- Hukuk ve sosyal devlet olmanın gereksinimi olan eşitlik ilkesine göre, vergisini ödeyen vatandaşa bunun karşılığında bir belediyecilik hizmeti sunulmalıdır. Fazla oy veren bölgelere daha çok yatırım yapılmasının siyasi nedeni dışında herhangi bir mantıklı ve geçerli bir gerekçesi var mıdır?

5- Az oy alınan ve bu nedenle hizmet sunulmayan bölgelerden hizmet sunulmamasına rağmen neden vergi alınıyor?

6- Siyasetin belediyecilik faaliyetlerine alet edilmesi, halkın bilinciyle oynamak ve onlara bir siyasi görüş mantığını empoze etmek değil midir? Sayın Belediye Başkanının bu açıklaması hangi hukuk ve belediyecilik kurallarıyla açıklanabilir?