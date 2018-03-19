İbrahim Kalın Afrin'deki yağmayı doğruladı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın operasyon düzenleneceğini söylediği Menbiç konusunda, ABD ile genel bir anlaşmaya varıldığını belirterek "Şimdi bu anlaşmanın uygulanmasını bekliyoruz. Eğer bu anlaşma uygulanırsa, ABD ile karşı karşıya gelmemiş olacağız" dedi.

TSK'nın Zeytin Dalı Harekâtı'nı birlikte yürüttüğü ÖSO birliklerinin Afrin kent merkezine girdikten sonra "yağma yaptı" iddiasını doğrulayan Kalın, "Bazı gruplar bu tür faaliyetlerde yer almış olabilir ama biz bunu ciddiye alıyoruz ve gerekli önlemleri alacağız" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert ise geçen hafta "Menbiç konusunda henüz bir anlaşma yok. Türklerle Menbiç görüşmelerimiz sürüyor" açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Al Jazeera English kanalında Afrin'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Afrin kent merkezinin alınmasının ardından Türkiye'nin operasyondaki bir sonraki adımının ne olacağına dair soruya Kalın, "Afrin'e girerek operasyonun önemli bir aşamasını tamamladık. Bir sonraki adım, alanın güvenliğini sağlamak olacak çünkü hala şehrin farklı bölgelerinde mayınlar, tuzaklar el yapımı patlayıcılar vb. var. Bütün askerlerin, sivillerin, ÖSO unsurlarının yerel halkın güvende ve emniyette olduğundan emin olmak istiyoruz. Bu nedenle de PYD/PKK'dan temizlenen bölgelerin güvenliğini ve istikrarını sağlama aşamasındayız." yanıtını verdi.

Türk hükümetinin Afrin halkına kente dönmeleri için hangi güvenceleri verdiği sorusuna Kalın, "Afrin'in merkezine girene kadar 2 ay boyunca çevre köy ve kasabaları terörden temizledik. Bu bölgeler gayet güvenli. Türk Kızılayı ve AFAD aracılığıyla insani yardım gönderdik ve uluslararası gazetecilerin de burayı görmesini sağladık. Buralardaki durum gayet sakin. Aynı şey Afrin'de de olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İnceleme başlatıldı

Türkiye’nin operasyonun başından bu yana amaçları konusunda şeffaf olduğunun altını çizen Kalın, Afrin’e giren ÖSO unsurlarının evleri yağmaladığına dair iddiaları ciddiye aldıklarını, konuyla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.

Bazı grupların verilen emirlere aykırı davranarak bu tür eylemlere girişmiş olabileceğini ifade eden Kalın, "Burada bazı gruplar bu tür faaliyetlerde yer almış olabilir ama biz bunu ciddiye alıyoruz ve gerekli önlemleri alacağız. Afrin'deki tüm halka ve Türkiye'ye ya da başka yerlere kaçmak zorunda kalanlara, Afrin'in geri dönüş için güvenli olduğu garantisini vermek istiyoruz" diye konuştu.

"Menbiç'te yapılması gereken her şeye dair zaten müzakerelerde bulunduk"

Kalın, Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin, Türkiye'nin Rusya ve ABD ile ne tür temaslarda bulunduğuna dair soruya, "Suriye'de bölgenin gerçekleri göz önünde bulundurulduğunda, orada attığınız her adımı koordine etmeniz gerektiği açıktır. Biz DEAŞ ile mücadele için kurulan uluslararası koalisyonunun bir parçasıyız. Koalisyonun bir parçası olarak ABD, İngiltere ve diğer koalisyon ülkeleriyle Cerablus bölgesinde ve diğer yerlerde bir dizi harekatta bulunduk. Fırat Kalkanı Harekâtı'nı başlatmadan önce de koordinasyon halindeydik. Afrin'de Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlatmadan önce de Ruslar, İranlılar, ABD'liler ve uluslararası koalisyon ile koordinasyon içindeydik. Bugüne kadar başarılı olduk. Sivil kayıplardan kaçındık, şimdiye kadar harekatımızın amacına ilişkin tüm süreç şeffaf ilerledi." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Menbiç'e yönelik nasıl bir yol izleyeceği ve bununla ilgili ABD ile görüşmelerin ne aşamada olduğu sorularına ise Kalın, şu cevabı verdi:

"Menbiç'te yapılması gereken her şeye dair zaten müzakerelerde bulunduk. Geçen iki yıl boyunca ABD'deki iki yönetimle de, hem Obama hem de Trump yönetimiyle, PYD/YPG unsurlarının, teröristlerin Menbiç'ten çıkarılmasına ilişkin görüşme halindeyiz. Çünkü Menbiç çok az Kürt'ün oturduğu bir Arap kentidir. Bu konu, Kürtlerle değil, PYD/YPG terörist unsurların Menbiç'ten çıkarılması ve Fırat'ın doğusuna çekilmesiyle alakalı."

Uzun süredir bu anlaşmanın masada olduğuna ve son üç haftadır ABD'nin halen görevde bulunan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Raymond McMaster ve diğer ABD yetkilileriyle yoğun temaslar yürütüldüğüne dikkati çeken Kalın, "Genel bir anlaşmaya vardık. Şimdi bu anlaşmanın uygulanmasını bekliyoruz. Eğer bu anlaşma uygulanırsa, ABD ile karşı karşıya gelmemiş olacağız. Şimdi, Amerikalıların Rakka operasyonu tamamlandığında söylediği gibi, bu unsurları bölgeden çekmesini bekliyoruz." dedi.

Kalın, ABD'deki Dışişleri Bakanı değişikliğinin Türkiye-ABD ilişkilerine nasıl yansıyacağına ilişkin, "Devlet işlerinde devamlılık esastır. Bakanlar, yetkililer değişebilir ama kilit politikaların aynı kalması beklenir. ABD'li mevkidaşlarımızla vardığımız anlaşmaların devam etmesini umuyoruz." değerlendirmesini yaptı.