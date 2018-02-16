16 Şubat 2018 23:57

YSK'dan Kılıçdaroğlu hakkında flaş karar

YSK'dan Kılıçdaroğlu hakkında flaş karar
YSK Başkanı Sadi Güven, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun referanduma yönelik sözlerine ilişkin açıklama geldi.
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "referandumda yüzde 51.2 'Hayır' oyu çıktı" sözlerine ilişkin olarak suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Güven, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin dayanaksız olduğunu ifade etti.

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