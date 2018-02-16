YSK'dan Kılıçdaroğlu hakkında flaş karar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "referandumda yüzde 51.2 'Hayır' oyu çıktı" sözlerine ilişkin olarak suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Güven, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin dayanaksız olduğunu ifade etti.