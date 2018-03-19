Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin olarak, "Afrin'in halkı oraya huzur içinde yaşayacak. Biz kendi göbeğimizi kestik. 3 bin 622 terörist etkisiz hale getirildi. Bununla sınırlı kalmayacağız, amacımız işgal değil terör koridorunu ortadan kaldırmak" dedi.

ABD'nin Zeytin Dalı Harekâtı'na gerekli desteği vermediğini söyleyen Erdoğan, "Bir gece ansızın Sincar'a da gireriz oradaki PKK'lıları da temizleriz. Eğer dostsak bize gerekli kolaylığı sağlayacaksınız. Çok daha bu iş uzarsa yeni bir Zeytin Dalı da orada olur. Menbiç, Ayn El Arab ve Tel Abyad ile süreç devam edecek" diye konuştu.

Adalet teşkilatının 'FETÖ'nün en çok hedef aldığı kurum olduğunu belirten Erdoğan, "FETÖ'nün en çok hedef aldığı kurumların başında adalet teşkilatımız geliyordu. Zira onun için her şey orada başlıyor, orada bitiyordu. İçindeki FETÖ'cüleri en hızlı ve kararlı şekilde temizleyen kurum yine adalet teşkilatımız oldu" diye konuştu.

Erdoğan, Beştepe'de Hâkim ve Savcılar Kura Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamları şöyle:

''Sözlerimin hemen başında bu sabah kaybettiğimiz Hasan Celal Güzel ağabeyimize Allah'tan rahmet diliyorum. Devlet siyaset ve millet hayatımıza yaptığı hizmetleri daima saygıyla hatırlayacağımız Hasan ağabeyimiz ilerleyen yaşına rağmen bitmeyen coşkuyla çalışmalarını sürdürüyordu. Mekanı cennet olsun inşallah diyoruz.

2002 yılı kasım ayında iktidara geldiğimizde milletimize Türkiye'yi eğitim sağlık adalet emniyet üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Ciddi değişikliklerle anayasamızı demokratikleştirirken diğer yandan da adalet sistemimizin alt yapısını güçlendirdik. AYM'ye bireysel başvuru hakkını getirmiş olmamız dahi hak arama yollarının genişletilmesi bakımından hukuk devrimidir. Ceza infaz kurumlarımızı da yeniledik modernize ettik. Ülkemizde adalet hizmetlerinin ruhuyla hak ettiği yere gelmesi için her türlü çabayı gösterdik gösteriyoruz.

''Sınırlarımızı kapatıp keyfimize bakmadık"

Türkiye, Fırat'ın kıyısında kaybolan kuzunun sorumluluğunu üzerinde taşıyan yöneticilere, bunun hesabını soracak hakimlere ve savcılara sahip olduğu müddetçe Allah'ın izniyle millet olarak kimse sırtımızı yere getiremez. Bu ülkede adaletin sadece binaların üzerinde yazılan kavram değil asıl olarak hayatın her anını kucaklayan bir ışık olduğunu göstereceğinize inanıyorum. Çevremizdeki komşularımızın başı dara düştüğünde birilerinin yaptığı gibi sınırlarımızı kapatıp kendi keyfimize bakmadık.

Vereceksen bu parayı ver bizi oyalama

Varna'daki AB Zirvesi'nde fotoğrafları önlerine koyacağız. Sığınmacılar için mali yardımı verecekseniz verin vermeyecekseniz dürüst olun diyeceğiz. Vereceksen ver. Buyur gel kampları gez çadır kentlerimizi gez. Vereceksen bu parayı ver bizi oyalama. Bu milletin onuru gururu var bizim gururumuzla oynayamazsın. Bunlar böyle alışmışlar. Kapılarında süründüreceklerini zannediyorlar. Türk milleti böyle bir millet değil. İkinci 3 milyar euroluk dilimi konuşuyorlar. Biz daha ilk dilimi tam olarak alabilmiş değiliz ki. Vermeyecekseniz dürüst olun. İlla proje diye ısrar edilmesini iyi niyetle bağdaştırmıyoruz. Bugün ülkemize karşı faaliyet gösteren ne kadar terör örgütü mensubu varsa hepsi Avrupa'da baş tacı edilirken silahlar verilirken işte Afrin'de olayı gördünüz.

''3 bin 622 terörist etkisiz hale getirldi"

Afrin'de baktık ki bunlar dinlemiyor artık Hatay'a Kilis'e yapılan roket atışları neticesinde buraya girdik. 3622 terörist etkisiz hale getirildi. Bir gece ansızın gelebiliriz diye diyorduk geldik işi bu noktaya getirdik. Dün sabah 08.30 itibarıyla da son operasyon yapıldı. İş bitmedi. ÖSO bizim askerimizle birlikte oradaki el yapımı bomba bunların aramasını yapıyor.'

Bir gece ansızın Sincar'a da gireriz oradaki PKK'lıları da temizleriz. Eğer dostsak bize gerekli kolaylığı sağlayacaksınız. Çok daha bu iş uzarsa yeni bir Zeytin Dalı da orada olur. Menbiç Ayn El Arab ve Tel Abyad ile süreç devam edecek.''