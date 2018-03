Özdiş: Suriyeli yolcu taşımak suç kapsamında mı?

Adana’nın Kozan ilçesinden Adana şehir merkezine taşımacılık yapan Kozan Birlik – Kozan Koop – Kozan Tur – Kozan Özatakan – Kozan Seyahat gibi taşımacılık firmalarının son aylarda yol üzerinde jandarma kontrol noktalarında denetime tabi tutulduğu bilgisi üzerine konuyu araştıran CHP Adana Milletvekili, TBMM İdare Amiri İbrahim Özdiş araç içerisindeki yolculardan Suriye uyruklu kişiler varsa bunların kimlik kartına bakıldığını, bu kişilerin Adana değil de Osmaniye, Hatay, Mersin gibi civar illere kayıtlı olduğu ortaya çıkarsa araçlara 1140 TL ile 1700 TL arasında değişen miktarda cezalar yazıldığını öğrendi. Ceza yiyen araç şoförlerinin makbuz veya tutanak alamadığını, niye ceza yediklerini doğru düzgün öğrenemediklerini ifade eden CHP’li Özdiş konunun detaylarını öğrenmek üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

YAZILAN CEZALARIN GEREKÇESİ NEDİR?

Kendisine iletilen bir ceza tutanağında Sarıçam Kaymakamlığı İdari Yaptırım Kararı ve Kabahat Fiili İşleyen Kişi gibi ifadelerin geçtiğini ancak nasıl bir kabahat işlendiğinin bilinmediğini belirten CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş’in önergesinde yer verdiği sorular şu şekilde:

1- Söz konusu olayın ve yazılan cezaların gerekçesi nedir? Bu anlamda herhangi bir kanun, genelge veya yönetmelik var mıdır?

2- Ceza yazılan araçların şoförleri ve sahipleri neden ceza aldıklarını anlayamamakta, kendilerine herhangi bir gerekçe söylenmemektedir. Söz konusu ilgililere neden açıklama yapılmamaktadır?

3- Tarafıma iletilen ceza makbuzunda Sarıçam Kaymakamlığı İdari Yaptırım Kararı ve İşlenen Kabahat gibi ifadeler yer almaktadır. Kozan’dan Adana’ya yolcu taşıyan bir araç ne gibi bir kabahat işlemiştir?

4- Verilen ceza miktarları 1142 ile 1700 TL arasında değişmektedir. Eğer bir ceza söz konusu ise ceza tutarı neden her yazılan tutanakta değişmektedir? O an yetkili her kimse istediği miktarda ceza yazmakta özgür müdür?

5- İddia edilenlere göre araçlar ceza yedikten sonra şoföre ‘Suriye uyruklu yolcu nereye istiyorsa oraya bırakacaksın’ denilmektedir. Yani kişi hem ceza yemekte hem de ceza yemesine sebep olan kişiyi de nereye isterse oraya bırakmakla yükümlüdür. Bu durumun mantıklı bir açıklaması var mıdır?