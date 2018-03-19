Tanal: İddia FETÖ ile mücadelenin seyrini değiştirir

FETÖ şüphelisi veya hükümlüsü iş adamlarının rüşvet karşılığında itirafçı adı altında serbest bırakıma iddialarına ilişkin Tanal, “İddia doğru ise, FETÖ ile mücadelenin samimiyetsiz yüzünü bir kez daha görmüş olacağız. Hain darbe girişimi bile nakitle çevriliyorsa demokrasinin çivisi çıkmıştır” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, FETÖ borsası iddialarını Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün cevaplaması için verdiği soru önergesi ile Meclis’e taşıdı. AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, bir televizyon programında, “Çok ciddi FETÖ borsası var. Milyon dolarlar dönüyor. Ben bunu söylüyorum. Evet. İtirafçı adı altında işadamlarını serbest bırakıyorlar” demişti. Tanal, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Bir iş adamı, imajını korumak, kendi bataklığından kurtulmak için, yargıya para teklif edecek ve görünürde de itirafçı olacak. Kim bilir itiraf diye söylediği iftiralarla belki de birçok masum insanın hayatı kararacak. Nüfusunu koruma, imajını koruma, hapse girmeme amacı güden bir iş adamının itiraflarına ne kadar güvenilir? Üstelik bu sadece görünen yüzü iken el altından dönen rüşvet paraları, FETÖ borsası doğru ise hala hangi hukuktan, adaletten bahsediyoruz. Hükümet bunu bize nasıl açıklayacak. Bu iddialar suç duyurusu niteliğindedir. Üstelik bunu bir iktidar milletvekili dile getiriyor. Sayın Başbakanı, Sayın Adalet Bakanı bu konuya acil bir açıklamayla açıklık getirmesi gerekir. Bu iddialar, FETÖ ile mücadelenin seyrini değiştirecek niteliktedir. KHK’lar, OHAL milyonlarca mağdur yaratmışken böyle bir iddia hepsini bir tutmamakla birlikte masum olanları aptal yerine koymak olur. Parası olan adaleti satın alır, olmayan suçsuz da olsa payına düşeni yaşar. Bu felaket senaryosu iddianın bir an önce açıklığa kavuşmasını istiyorum.”

Tanal’ın Meclis’e sunduğu soru önergesi ise şöyle;

1. FETÖ’den hakkında soruşturma, kovuşturma geçiren sanık ve hükümlü iş adamlarının, itirafçı adı altında serbest bırakıldığı doğru mudur?

2. Söz konusu iş adamlarının milyon dolarlara vatan rüşvetleri karşılığında itirafçı adı altında serbest bırakıldığı doğru mudur?

3. Bununla ilgili HSK Teftiş Kurulu’na suç duyurusunda bulunulduğu doğru mudur?

4. Özellikle iş adamları arasında oluşan FETÖ borsasına ilişkin bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Ne zaman müdahale edeceksiniz?

5. Bakanlığınızca tespit edilmiş, FETÖ şüphelisi veya hükümlüsü olup rüşvet teklif eden kaç sözde itirafçı iş adamı vardır.

6. AKP Milletvekili Şamil Tayyar’ın basında yer alan suç duyurusu niteliğindeki iddialarına ilişkin nasıl bir işlem başlattınız? Başlatılmadıysa neden başlatılmadı? Ne zaman başlatacaksınız?