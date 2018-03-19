CHP'li Biçer, CHP'li üç vekile meydan okudu

İzmir’de yaşayan ve ALS hastası olan Ali Rıza Aslan’ın #acıyıhisset kampanyası kapsamında CHP’li Biçer’e meydan okudu. CHP’li milletvekili ise ALS hastası olan Ali Rıza Aslan’ın meydan okumasına yanıtsız kalmadı ve acı biber yiyerek 3 CHP milletvekiline meydan okudu.

Eren Erdem, Mahmut Tanal, Tuncay Özkan da acı biber yesin

Acı biber yiyerek videoyu sosyal medyasında paylaşan ALS hastaları için farkındalık oluşmasına katkı sağlayan, Dr. Tur Yıldız Biçer, İstanbul milletvekilleri Eren Erdem ve Mahmut Tanal’a ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’a meydan okudu.

Videosunda, “bu ay ALS farkındalık ayı. İzmir’den ALS hastası sevgili Ali Rıza Aslan bana meydan okumuş. Bu meydan okumayı görüyorum ben de ve bu acı biberleri yiyerek ALS hastalarının bütün acısını paylaştığımı ifade etmek istiyorum.ben de buradan İstanbul Milletvekilimiz sayın Eren Erdem’e, İzmir Milletvekilimiz sevgili Tuncay Özkan’a ve de İstanbul Milletvekilimiz sevgili Mahmut Tanal’a meydan okuyorum ve onların da böyle acı biber yiyerek ALS hastalarının acılarını paylaştıklarını İfade etmelerini bunu da videoya çekip paylaşmalarını istiyorum.” diyerek acı biber yedi ve ALS hastalarının acılarına ortak oldu.

Als Hastalarının Sorunlarını Araştıralım, Çözüm Bulalım

Türkiye’de ALS hastalarına sağlık hizmeti verebilecek sağlık kuruluşlarının ve sağlık personelinin planlanması, niteliklerinin arttırılması, faaliyetlerinin genişletilmesi, ALS hastalarının ve hasta yakınlarına hastalığın teşhis ve tedavisinde sağlanabilecek yardımlar ile yaşadıkları sorunların araştırılması ve çözüme ulaştırılması amacıyla 22 CHP milletvekilinin imzası ile Meclis’e Araştırma Önergesi veren Biçer; “ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) MND (Motor Neuron Disease) veya Lou Gehrig Hastalığı, Sedat Balkanlı hastalığı, Charcot hastalığı, Motor nöron hastalığı (MNH) ciddi ve bilinen bir tedavisi olmayan ilerleyici bir nöro dejenerasyon (sinir hücrelerinin bozulması) biçimidir. Dünyada farkındalık kampanyaları ile ALS hastalarına dikkat çekilirken, Türkiye’nin ALS hastalarına ve yakınlarına karşı “Sosyal Devlet” ilkesinden hareketle çözüm sağlayıcı unsurları harekete geçirmesi gerekmektedir. Sağlık kuruluşlarının planlanmasında ALS hastanelerinin kurulması, ALS sağlık hizmeti veren merkezlerin sayısının ve niteliklerinin arttırılması ve aile hekimliği uygulamalarında ALS hastalığına karşı toplumun bilinçlendirilmesi öncelikli olmalıdır. Doktorların, sağlık personelinin ALS hastalığı konusunda yeterliliklerini arttırıcı eğitim programları uygulamaya konulmalıdır. Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ALS hastaları için (7/24) sürekli bakım hizmeti veren birimler oluşturulmalıdır. ALS hastalığının bilinen bir tedavisinin olmaması, destekleyici tedavi hizmetlerini önemli kılmaktadır. ALS hastalarına verilecek destekleyici tedavi hizmetlerinin sağlık kuruluşlarında sistemli ve planlı bir şekilde sunulması, hastaların yaşamlarını daha nitelikli şekilde devam ettirmesi ve hastalığın etkilerinin azaltılması açısından fayda sağlayacaktır.” dedi.