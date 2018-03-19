CHP'li Basmacı'dan asgari ücretlileri sevindirecek teklif

CHP Denizli Milletvekili ve Grup Yönetim kurulu Üyesi Melike Basmacı, asgari ücret ile çalışan vatandaşlara elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetlerin % 50 indirimli olması için kanun teklifi verdi.

Meclis'e verdiği kanun teklifiyle, asgari ücretle çalışan vatandaşların piyasadaki mevcut ekonomik durumdan ve açlık sınırında olan maaşları sebebiyle geçinmekte bir hayli zorlandıklarının altını çizen Basmacı; “Birçok asgari ücretli vatandaşımız evine ekmek götürebilmek adına ek iş yapmak zorunda kalmaktadırlar. Asgari ücretlilerin geçinmelerine katkıda bulunmak adına zorunlu harcamalardan olan elektrik, su ve doğalgaz faturalarından % 50 indirim yapmak bu insanlarımızı bir nebze olsun rahatlatmak adına atılan önemli bir adım olacaktır” dedi.

CHP'li Basmacının verdiği Kanun Teklifi Meclis'te onaylanırsa asgari ücret ile çalışan vatandaşlara elektrik, su, doğalgaz hizmetleri % 50 indirimli tarife uygulanacak.