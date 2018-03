CHP, Cumhuriyet'in simgesi Ulus için harekete geçti

Konuya ilişkin araştırma önergesi veren CHP'li vekiller; Ulus’un tarihi dokusuna yönelik süregelen çalışmalar yürütüldüğü, arkeolojik eserlerin bulunduğu alana alışveriş merkezi yapılmasının ardından, orta ve alt gelir grubundaki vatandaşların uygun alışveriş yapma imkânı bulduğu iki önemli çarşısının da tasfiye edildiği kaydetti.

TBMM Başkanlığı’na verilen Ulus ile ilgili CHP’nin araştırma önergesinde, Ulus’un, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi nitelikte simge yerleşim yerlerinin başında geldiği ifade edilerek, “Altındağ ilçesinin sınırlarında, Ankara Kalesi’nin etrafındaki bölgede, hem ikamet hem de ticaret alanı olarak gelişen Ulus, yakın tarihimiz kadar yüzyıllar öncesine dayanan yerleşim yeri olma özelliği de taşımaktadır. Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ait kalıntıların bulunduğu bölgede, arkeolojik ve tarihi sit alanları vardır” denildi. Ulus’un son yıllarda tarihi dokusuyla uyumsuz ciddi müdahalelerle karşı karşıya kaldığı ve bunda Ankara’da 23.5 yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra görevinden alınan İ.Melih Gökçek’in büyük sorumluluğu olduğu savunulan araştırma önergesinde, Doğu Roma dönemine ait arkeolojik kalıntıların üzerine iş merkezi yapıldığı anımsatılarak, Ulus’a ilişkin yeni planın, Ulus’u Ulus yapan iş merkezi ve çarşıların boşaltılarak, yıkılması olduğu kaydedildi.

Çarşılar SGK’dan Belediye geçti esnafın tasfiyesi başladı!

İ.Melih Gökçek döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, 14 Ekim 2014 tarihli kararıyla kabul edilen “Ulus Tarihi Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım Planı”nın, TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın itirazı üzerine 9 Ocak 2017 tarihinde Ankara 7. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği, buna karşın Belediye’nin Ulus’un hiçbir plan ve mevzuata uymadan Ulus Meydan Projesi gündeme getirdiği belirtilen araştırma önergesinde şöyle denildi:

“Bu arada yaşanan dikkat çekici diğer gelişme ise Ulus’ta tarihi nitelikte çarşıların mülkiyetinin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne geçmiş olmasıdır. Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ait olan Anafartalar Çarşısı ile Ulus İş Hanı, 2016 yılının Ağustos ayında Havagazı Fabrikası ve Maltepe Pazar yeri ile trampa edilerek Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin olmuştur.

Ulus İş Hanı ile Anafartalar Çarşısı’nın mülkiyetinin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne geçmesinin ardından, tamamen buradaki esnafın aleyhine işleyen bir süreç başlamıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi, çeşitli bahanelerde esnafı tahliye etmeye başlamış ve ağırlıkla, “10 yıllık kesintisiz kiracılar mal sahibi tarafından çıkartılabilir” hükmüne dayanılarak yaklaşık 900 kiracından 500’ü çıkarılmıştır. Kalan 400’e yakın kiracının da zamanla tahliye edileceği ifade edilmektedir.

Ankara’da özellikle orta ve alt gelir grubundaki vatandaşların alışverişlerini yaptığı bölgedeki çarşılar ile çevresindeki esnafın ciddi maddi sorunlar yaşamasına yol açan bu süreç, Ankara Büyükşehir Belediyesi için de her gün zarar ettiği bir hale dönüşmüştür. SGK’nın mülkiyetindeyken çarşılardan 2 milyon kira gelir elde edilirken, 500 kiracının tahliye edilmesi sonrası gelir, 600 bin liraya kadar düşmüştür. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın çarşıdan çıkmasıyla boş tutulan katlar için Belediye her ay 160 bin lira aidat ödemektedir. Belediyenin zararı bununla da sınırlı değildir. Havagazı Fabrikası ve Maltepe Pazarı’nın bulunduğu alanın SGK’ya teslimi yapılamadığı için 6 aya yakın süredir her ay 1 milyon liranın Belediye bütçesinden SGK’ya ödendiği ifade edilmektedir.

Ulus’a yönelik 4 yıldır yaşanan gelişmelerde gelinen aşama, Ulus’un tarihi dokusunun ve ticaret hayatının yok olması; Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin her ay milyonlarca lira zarar etmesidir.”

Meclis araştırması açılsın

Önergede, konuya zaman geçirilmeksizin Meclis’in el atması gerektiği ifade edilerek, “Ulus’un tarihi dokusunun korunması, buradaki esnafın ve on binlerce çalışanın ekmeklerinden, işlerinden olmaması; Ankara’nın orta ve alt gelir grubundaki vatandaşların uygun alışveriş yapma imkânlarının yok olmaması ile Ankaralıların paralarından oluşan Belediye bütçesinin her ay milyonlarca lira zarar etmemesi için Meclis Araştırması açılması” istendi.