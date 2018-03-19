AKP kongrelerine ulaşım masraflarını kim karşılıyor?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Erdoğan ve bakanlar tarafından kullanılan uçakların maliyetini Meclis gündemine taşıdı.

AKP Genel Başkanının, 17 Mart 2018, Cumartesi günü saat 12.00’de gerçekleştirilen AKP Mardin 6. Olağan İl Kongresine katılmak için özel uçakla Mardin Havalimanı'na geldiği, AKP Genel Başkanının uçağına 2 savaş uçağının da eşlik ettiği haberleri basına yansımıştır

AKP Mardin 6. Olağan İl Kongresi'ne katılan AKP Genel Başkanının, Mardin ziyareti akabinde helikopterle Diyarbakır'a hareket ettiği yine basına yansıyan haberler arasındadır.

Bu bağlamda;

1- AKP Genel Başkanının 17 Mart 2018, Cumartesi günü saat 12.00’de gerçekleştirilen AKP Mardin 6. Olağan İl Kongresine katılmak için Mardin Havalimanına geldiği özel uçağın maliyetleri AKP tarafından mı yoksa Cumhurbaşkanlığı Örtülü Ödeneğinden mi karşılanmaktadır?

2- 2017 - 2018 yılları arasında düzenlenen AKP İl Kongrelerinden AKP Genel Başkanının katıldığı kongreler toplamında, AKP Genel Başkanı bahse konu kongrelere özel uçakla mı yoksa Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcıları ve Bakanlar tarafından kullanılan Devletin VIP filosunda bulunan uçaklarla mı ulaşım sağlamıştır?

3- 2017 - 2018 yılları arasında düzenlenen AKP İl Kongrelerinden AKP Genel Başkanının katıldığı kongreler toplamında, AKP Genel Başkanının bahse konu kongrelere özel uçakla katılım sağlaması akabinde, 19 Mart 2018 tarihi itibariyle özel uçak maliyeti ne kadardır?

4- Anılan tarihler itibariyle özel uçak maliyeti Cumhurbaşkanlığı Örtülü Ödeneğinden mi yoksa AKP tarafından mı karşılanmıştır?

5- Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcıları ve Bakanlar tarafından kullanılan Devletin VIP filosunda bulunan uçak ve helikopter (tipleri belirtilmek üzere) sayısı kaçtır?

6- 19 Mart 2018 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcıları ve Bakanlar tarafından kullanılan Devletin VIP filosunda bulunan uçak ve helikopterler toplam kaç saat uçuş gerçekleştirmiştir ve uçaklar ile helikopterlerin bakım masrafları ne kadardır?

7- Ankara Esenboğa Havalimanındaki devlet hava araçları hangarının ana üs olarak kullanıldığı iddiası doğru mudur?

8- Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcıları ve Bakanlar tarafından kullanılan Devletin VIP filosunda bulunan uçak ve helikopterler için 19 Mart 2018 tarihi itibariyle ücretsiz olarak tahsis edilen toplam hangar sayısı kaçtır?