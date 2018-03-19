Ankara'nın yarım bırakılan yolları Meclis gündeminde

İşte Gök'ün yanıt aradığı sorular;

Başkentte yapılan yolların ışıklandırmaları, su giderleri, yaya geçitleri ve kaldırım yapıları sürekli eksik bırakılmaktadır. Çok yakın bir tarihte hizmete giren Bağlıca Bulvarının yaya kaldırımları dahi bitirilmemiştir. Sözü geçen eksiklikler trafik güvenliğini tehdit etmekte, insan hayatı hiçe sayılmaktadır.

Bu bilgiler ışığında:

1. 2014 – 2018 yılları arasında Ankara’da yeni hizmete giren yolları açıklar mısınız? Bu yolların ışıklandırma, yol çizgileri, refüjleri, trafik işaret ve lamba ihtiyaçları ile yaya geçitleri ve kaldırımları tamamlanmış mıdır?

2. Ankara’da ışıklandırma, yol çizgileri, refüjleri, trafik işaret ve lamba ihtiyaçları ile yaya geçitleri ve kaldırımları eksik olan sokak, cadde ve bulvarları açıklar mısınız?