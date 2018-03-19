Gürer: Çiftçiye bu kadar destek veriliyorsa..

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımsal desteklerden faydalanmak için süresi içinde müracaat edemeyen çiftçilere yeni bir hak tanınması talebiyle; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına soru önergesi verdi. Ömer Fethi Gürer, önergesinde, “Ülkemizde Tarla destekleme primi alan çiftçi sayısı kaçtır? Bu destekten yararlanmış ilk on il hangisidir?

2017 yılı Tarla destekleme primi Haziran'da sona ermiş ve müracaatta bulunmak için geç kalmış çiftçiler vardır. Başvurusunu geçirmiş olan çiftçilere bir kez daha yeni bir hak tanınması düşünülmekte midir?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba ise Tarımsal desteklerin ilin veya ilçenin; tarımsal potansiyeli, çiftçi sayısı, tarımsal alanı, ürün çeşidi, vb. faktörler ile üreticilerin destek için yapmış oldukları başvurulara göre değiştiğini söyledi.

Fakıbaba, “Bu çerçevede Fark Ödemesi Desteği kapsamında 2016 yılı ürünü için, 2017 yılında toplam 695.577 çiftçiye destekleme ödemesi yapılmıştır. Tarımsal Desteklemelere yönelik işlemler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı ve tebliğler kapsamında yapılmaktadır” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer çiftçilerin ödemeler konusunda farklı anlatıları olduğunu belirtip kurallar belirlendiği ve bu kriterlerin sorunlar ürettiği yönünde şikâyetleri bulunduğunu ifade ederek, “esasen hangi ilde kim ne destek aldı, ne durumda, ne fayda sağladı amaçlanan gerçekleşti mi bir bütün olarak bakmak gerekir. Çünkü bu kadar desteğe rağmen tarımda sorunlar azalmak yerine artmakta, çiftçiler çiftçiliğin bittiğini ifade etmektedir. Bakan açıklamaları ile alanda anlatılanlar örtüşmüyor. Bu çelişkiler incelenmeli araştırılmalıdır” dedi.