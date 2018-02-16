CHP'den Berberoğlu için 'Millet vekiline yazıyor' kampanyası

Özgür Deniz KAYA - Harun UYANIK / İSTANBUL (DHA) CHP İstanbul İl Başkanlığı, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddia edilen tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için "Millet vekiline yazıyor" adıyla bir çalışma başlattı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen etkinliğe; CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekilleri Barış Yarkadaş ve Sibel Özdemir, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, Beşiktaş Belediye Başkanı Tahir Doğaç, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile Enis Berberoğlu'nun avukatı Yiğit Acar katıldı. Programa katılması beklenen Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ise açık görüş günü olduğu için katılımcılar arasında yer alamadı.

KAFTANCIOĞLU: MİLLET İRADESİ GASP EDİLDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Mesleğini çok iyi bir şekilde icra eden gazeteci ve İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu haksız bir şekilde tutuklu. Milletin iradesi gasp edilmiş durumda. Bizler "millet vekiline yazıyor" diyerek bugün ilk defa başlatacağımız bir defterle, bugünden itibaren il başkanlığına uğrayan herkesin düşüncelerini bu deftere aktarmasını isteyeceğiz. Özgürlükte buluşacağımız ilk günde, bu defterde yazılanları kendisiyle paylaşacağız" dedi.

Kaftancıoğlu, "Tek adam diktatörlüğünde özgürlüklerimizin nasıl elimizden alındığını hepimiz yaşıyoruz. Ama halkın iradesiyle seçilmiş, halkın iradesine baskı unsuru olan bir uygulamayı, seçilmiş milletvekillerinin tutuklu olmasını kabul etmiyoruz. Berberoğlu'nun işlediği iddia edilen suçtan, ki böyle bir suçun olmadığı kendi hukuk sistemlerinde dahi ispatlanmış, hâlâ içeride tutuklu bulunuyor olmasının hukukla ve mantıkla açıklanması mümkün değildir. Halkın iradesi hiçbir şekilde gasp edilemez. Umarım en kısa sürede bu defteri kendisine vereceğimiz anı yaşarız" ifadelerini kullandı.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI TORUN: BERBEROĞLU, HUKUKİ DEĞİL SİYASİ TUTUKLUDUR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise "Enis Berberoğlu'nun cezası müebbetle başladı, 5 yıla kadar indi. Bu, aslında suçsuzluğunun da ispatı. Bugün yazılı ve görsel basında gündeme gelen bir konuyu gündeme getirdiği diye bir milli irade gasbıyla karşı karşıyayız. Berberoğlu hukuki değil siyasi tutukludur. Hukuk sistemine göre değil, siyasi otoritenin iradesine göre tutukludur. En kısa süre içerisinde özgürlüğüne kavuşacağına eminiz. İçinde bulunduğumuz tek adam yönetimi bunu engelleyemeyecek. Vicdanlı hakimler önümüzdeki süreçte hukuku teslim ederek en kısa sürede Enis Bey'i özgürlüğüne kavuşturacaklar" dedi.

YARKADAŞ: BİZİMLE ÖZGÜRLÜK TÜRKÜLERİ SÖYLEMESİ GEREKİYORDU

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise, "Enis Berberoğlu tam 248 gündür haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde cezaevinde yatıyor. Berberoğlu'nun aslında derhal tahliye edilmesi gerekirdi. Ancak hakimler öyle bir baskı altındalar ki verdikleri kararları bile uygulayamayacakları haldeler. Normalde bizimle burada özgürlük türküleri söylemesi gerekiyordu. Hukuk kanuna göre değil, 'saray ne der', ona göre karar veriyor" diye konuştu.

Etkinlik, Berberoğlu'nun tutuklu bulunduğu gün sayısının CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun panoya yazmasının ardından sona erdi.