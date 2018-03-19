MHP'nin yeni MYK'si belli oldu: 42 isim çizik yedi

Devlet Bahçeli, MHP’nin 12. Olağan Kurultayı’nda 45 yeni ismi MYK’sine alırken, aralarında Şefkat Çetin ve Oktay Öztürk’ün de bulunduğu 42 kişiyi liste dışı bıraktı

Selda Güneysu/ Cumhuriyet- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 75 kişilik Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) 42 kişinin üzerini çizdi. Başta 2011’deki kaset skandalları döneminde partideki görevinden ve milletvekilliği adaylığından istifa eden Mehmet Taytak olmak üzere 45 yeni isim MYK’ye seçildi. Bahçeli’nin, partinin çekirdek yönetim kadrosu olan Başkanlık Divanı’nda yer alan Şefkat Çetin, Oktay Öztürk, Ahmet Kenan Tanrıkulu ve Mehmet Günal’a da listede yer vermemesi dikkat çekti. Partinin olağanüstü kurultay sürecinde avukatlığını üstlenen ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Başkanvekili olan Yücel Bulut da yeni MDK listesinde yer almadı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu’na çıkan yollar kapatılırken, Bahçeli, salona saat 09.50’de geldi. Bahçeli’nin fotoğrafı salonda yer almazken, sadece Atatürk ve MHP’nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş’in fotoğrafları asıldı. Kurultayın açılışını Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin yaptı. Kurultayın Divan Başkanlığı görevini ise Basından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın üstlendi.

Kurultaya, AKP’yi temsilen genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı ve Faruk Karaca ile AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, DP’yi temsilen de Nuri Efe katılırken, CHP, İYİ Parti ve HDP’ye davet göndermedi. Açılışta, Afrin şehitleri için Kuran okundu.

Şefkat Çetin gitti

Kurultayda, Genel Başkan Bahçeli’nin konuşmasının ardından, seçime geçildi. Tüm delegelerin ortak oyuyla, tek liste olarak sunulan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesinde büyük değişiklikler yaşandı. Bahçeli, 75 kişiden oluşan MYK’ye 45 yeni ismi aldı. Bahçeli’nin yeni listesinin sürprizi ise partinin çekirdek yönetim kurulu olan Başkanlık Divanı’nda yer alan 4 ismin, MYK’ye girememesi oldu. Bu isimlerden en dikkat çeken ise Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin’di.

Bahçeli’nin geçen ağustos ayında “Çetin’i görevinden almak istediği” iddia edilmiş, buna gerekçe olarak da partide gerçekleştirilen il ve ilçe kurultayları gösterilmişti. Çetin ile birlikte, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal da MYK’de yer verilmeyen parti yöneticileri oldu.

MHP’de, 2011 yılında yaşanan kaset skandalları nedeniyle Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa eden Mehmet Taytak da MYK’nin sürpriz isimlerinden oldu. Taytak, Bahçeli’nin yeni listesinde kendisine yer buldu.

Partiyi 2019 seçimlerine götürecek MYK listesinde, İttifak Yasa Tasarısı’nın Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri sırasında, CHP’li Musa Çam’ın konuşması üzerine Meclis Kulisi’nde kavgaya karışan Çetin ile birlikte Oktay Öztürk ve MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, Bahçeli’nin üstünü çizdiği isimlerden oldu.

MYK’ye yeni giren isimler

İzzet Ulvi Yönter, Deniz Depboylu, Mehmet Taytak, Merve Menekşe, Gülbeyhan Saylağ, Nur Tuğba Aktay, Aysel Sibel Ersoy, Gülay Özcan, Serap Şule Kalın, Fethi Yıldız, Murat Kotra, Yüksel Kaleci, Davut Haskırış, Ahmet Özyürek, Ahmet Yiğit Yıldırım, Hakan Doğru, Adem Yurdakul, Abdullah Bahadır Alperen, Fatih Çetinkaya, Ferhat Çakıroğlu, Mehmet Duygulu, Muhammet Koçak, Sefer Aycan, Süleyman Korkmaz, Mehmet Varol, Nevzat Aypek, Hüseyin Korkmaz, Akın Üstün, İdris Aydın, Hakan Er, Hüsnü Uğur, Mustafa Ertekin, Mehmet Sarı, Süleyman Latif Yunusoğlu, Nevzat Ünlütürk, Fevzi Zırhlıoğlu, Ömer Çağlar Yılmaz, Bulduk Özdemir, Volkan Uygunuçarlar, Volkan Dudu, Yusuf Turan, Recep Bakırcı, Umur Ertürk, Yakup Özkılıç, Ahmet Yılmaz.