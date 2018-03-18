Kılıçdaroğlu, şehit aileleriyle buluştu

Afrin Harekatı ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Şehitlerimiz, gazilerimiz bayrak için vatan için mücadele ediyorlar. Onlar vatan ve bayrağımız için canlarını feda etti. Hepimiz bayrak ve vatan için canımızı veririz. Şehitlerimiz bizi ortak noktada birleştiren değerlerdir. Onları belli günlerde değil, her gün anlamalıyız. Şehitlerimiz arasında ayrım yapmamalıyız. Anneler ağlıyorlar, büyük acılar çekiyorlar. Biz mücadaleyi birlikte veriyoruz. Çanakkale'de de 800 Adanalı şehit var. Şimdi Afrin'de kahramaz ordumuzun mücadalesi var. Annelerin yüreği pır pır atıyor. 'Oğlum inşallah mücadelesini yapar, evine sağ salim gelir. Ama bu mücadalede şehitlerimizde geliyor. En son bir binbaşımız şehit oldu. Tüm şehitlerimizi şükranla anıyoruz " dedi.

Adana Şehit Aileleri Derneği Emin Kunt, Kılıçdaroğlu'na ziyaretleri için teşekkür etti. Konuşmaların ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okunup, lokma döküldü.