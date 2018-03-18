Bahçeli yeniden Başkan seçildi: İşte yeni MYK listesi

Devlet Bahçeli, 1167 oyla MHP Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi.

İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni MYK listesi

4 GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İSİM MYK DIŞI KALDI

Habertürk TV'de yer alan bilgiye göre, MHP lideri Devlet Bahçeli, mevcut 4 genel başkan yardımcısını, yeni MYK'ya almadı.

LİSTE DIŞI KALAN İSİMLER

MHP Genel Başkanı Bahçeli tarafından, Oktay Öztürk, Ahmet Kenan Tanrıkulu, Mehmet Günal ve Şefkat Çetin yeniden MYK listesine aday gösterilmedi. Listede eski Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya, Mehmet Parsak, İzzet Ulvi Yönter yeni isimler olarak ön plana çıktı.

BLOK LİSTE İLE SEÇİM

MHP MYK için, blok liste yöntemiyle bir seçim yapılacak.

Bahçeli'nin açıklamaları:

Teşkil edilen kurultay divanının değerli başkan ve üyeleri, dost ve kardeş ülkelerin saygın temsilcileri, teşrif eden saygıdeğer misafirler, fedakar ülküdaşlarım, sevgili bozkurtlar, asenalar, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, medyamızın değerli mensupları hepinizi selamlıyorum.

Bahçeli'den MHP Kurultayı'nda 'ittifak' mesajı