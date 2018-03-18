AKP'li Uysal'a 'metro' tepkisi

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın sözlerine tepki gösterdi.

Kadıköy Metro İstasyonu önünde açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Metroyu önce en çok oy aldığımız yere götüreceğiz" diyen Mevlüt Uysal'ı eleştirdi.

"AKP'nin atanmış Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın bu açıklaması, kendilerine oy vermeyen ve vermeyecek olanlara yönelik açık bir tehdittir!" diyen Yarkadaş, Uysal'ın sözlerini geri almasını istedi.

"HALKI TEHDİT EDİYOR"

CHP'li vekil, "Bir siyasetçi halkı tehdit etmeye başlamışsa, seçimi kazanamayacağını görüyor demektir. Uysal'ın korkusunu boşa çıkarmayacak ve kazanacağız!" ifadesini de kullandı.

"O HALDE VERGİ DE ALMAYIN"

CHP'li Yarkadaş şöyle konuştu:

"Kamu görevlilerinin, kendilerine oy versin ya da vermesin, hiçbir yurttaşa hizmet ayrımı yapmaması gerekir. Uysal'ın bu mantığına göre, AKP'li Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'nin birinci olduğu Kadıköy'den, Maliye Bakanlığı'nın da İzmir, Aydın, Muğla ve Çanakkale'den vergi almaması gerekir. Bu saçma mantığın gideceği yer kaostur... AKP'li Uysal, ayrımcılığa yol açan bu sözlerini derhal düzeltmeli ve bu sakat anlayışı kafasından da silmelidir. Bu mantık, yarın su ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarda da kendisini göstermeye başlarsa, Türkiye yönetilemez bir hale gelir. Mevlüt Uysal ve AKP yöneticilerinin ağzından çıkanı kulağının duyması gerekir."

CHP'li vekil, "Mevlüt Uysal'ın saçma mantığına göre, Pendik'ten hareket eden metronun Kadıköy'e de gelmemesi gerekir. Çünkü CHP Kadıköy'de yüzde seksen oy alıyor" diye konuştu.

ÇANAKKALE TEPKİSİ

Yarkadaş, ayrımcılık ve ötekileştirmemin AKP'nin temel politikalarından biri haline geldiğini de ifade etti. CHP'li vekil, "Çanakkale Belediye Başkanımız Ülgür Gökhan, keyfi bir ayrıma tabi tutularak Çanakkale Zaferi töreninde konuşturulmadı. Ayrımcılık tepeden başlıyor" tepkisini gösterdi.