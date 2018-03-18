Erdoğan'ın 'konuşturmayın' talimatı verdiği CHP'li başkan bakın ne yaptı

Valilik tarafından düzenlenen törende önceki yılların aksine protokol konuşması hakkı tanınmayan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan idari izin aldı. Çanakkale Belediyesi’nden yapılan açıklamada belediye başkanının konuşmasını bugün saat 10.30’da internet üzerinden yapacağı duyrulmuştu.

NE OLMUŞTU?

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ekim ayındaki belediye meclis oturumunda AK Parti Grup Başkanı Tülay Ömercioğlu’nun konuşmasına sert bir şekilde müdahale etmiş, olay medyaya yansıyınca da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tepkisiyle karşılaşmıştı.

Erdoğan, “Sen bunları yaptın. Bak 18 Mart geldi. Şimdiden talimatı verdim. ‘Bu belediye başkanını 18 Mart'ta törenlerde konuşturmayacaksınız’. Oradaki düzenlemenin faili hükümettir, validir. Onun orada konuşma hakkı bir lütuftur. Seçilmişe saygısızlık yaptı. Bunun hesabını verecek. Öyle havaalanına gelip bizi karşılama falan, gelme, karşılama bizi. Önce demokrasi terbiyesini bilmen lazım. Bir hanımefendiye saygısızlık yaparsan, onun sözünü kesersen, onu salodan kovarsan biz de sizi kovulması gereken yerden kovarız ” demişti.