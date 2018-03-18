MHP'de kurultay günü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, kurultay salonuna girdi.

"Milli Duruş, Şühedaya Vefa Millete Beka" temasıyla düzenlenen kurultayı izlemek için gelenler, yoğun güvenlik önlemleri altında salona alınıyor. Salon dışında atlı polisler de güvenlik önlemlerine eşlik ediyor.

Kurultayın gerçekleştirileceği salona, Atatürk ile MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in fotoğrafları asıldı. Balonlarla süslenen salonda, Türk bayraklarının yanı sıra "Yüreğin, vatan olsun", "Vatanımız, var olsun", "MHP'nin sevdası, milletin bekası", "Milliyetçi Hareket, beka için var elbet", "Vefası olmayanın, bekası olmaz", "Milli duruş, şühedaya vefa, millete beka" pankartları asıldı.