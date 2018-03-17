Sivillere mermi hakkının 1000'e çıkarılması Meclis gündeminde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, İçişleri Bakanlığı’nın sivillere tanınan yıllık 200 mermi hakkını 1000 mermiyle 5 katına çıkarmasına sert tepki gösterdi.

‘Mermi hakkı 106 bin kayıp silah için mi 5 katına çıkarıldı?’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla yayınlanan genelgeye sert tepki gösteren CHP’li Mehmet Tüm, 106 bin 704 kayıp silah olduğunu hatırlatarak ‘mermi hakkı kayıp silahlar için mi 5 katına çıkarıldı’ diye sordu. CHP’li Tüm konuya ilişkin şunları söyledi: “Tüm dünya bireysel silahlanmaya karşı ciddi girişimlerde bulunurken, ne yazık ki, ülkemiz kayıp, kaçak silah cennetine dönüşmüş durumda. Bireysel suçlarda ateşli silah kullanımının olağanüstü arttığı bir ülkede, İçişleri Bakanlığı bireysel silahlanmayı kontrol altına almak yerine bu tehlikeyi daha da tırmandıracak girişimlerde bulunuyor. Mermi hakkı 106 bin kayıp silah için mi 5 katına çıkarıldı? Mermi hakkının 200 mermiden 1000 mermiye çıkarılmasının akla mantığa sığan hiçbir gerekçesi yoktur.”

“Bu genelge cinayetlerin katlanarak artmasına neden olacaktır”

“İçişleri Bakanlığı’nın güncel faaliyet raporuna göre bugün ülkemizde en az 106 bin 740 kayıp silah bulunmaktadır. Öte yandan, ruhsatsız ve kaçak silah sayısı da yüzbinleri bulmaktadır. Bugün ülkemizde internetten silah satın alınabilmektedir. El altından istediğiniz zaman çok cüzî rakamlara ateşli silah veya av tüfeği alınabilmektedir. Bu silahlarla her gün cinayetler işlenmektedir. Böyle bir ortamda, İçişleri Bakanlığı’nın mermi hakkını 5 kat artırması, daha fazla suç işlenmesine ve bu cinayetlerin katlanarak artmasına neden olacaktır. Buradan iyi niyetimi koruyarak İçişleri Bakanı Soylu’ya tekrar soruyorum: Bakan olarak bu tablo sizi korkutmuyor mu? Bireysel silahlanmayı kısıtlayan bir çalışmayı neden başlatmıyorsunuz? Ülkemizde internetten silah satışını neden hâlâ engellemiyorsunuz?”

“Mermi hakkının az olduğu kanaatine nasıl varılmıştır?”

CHP’li Mehmet Tüm, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soru önergesi vererek mermi hakkının artırılmasının gerekçesini sordu. CHP’li Tüm’ün önergesinde şu sorular yer aldı:

Bireysel silahlanmanın, ruhsatsız, kayıp ve kaçak silahlanmanın her geçen gün arttığı ülkemizde bahsi geçen kararın alınmasının gerekçesi nedir?

Mermi hakkının az olduğu kanaatine nasıl varılmıştır? Bakanlığınız bünyesinde konuya çalışan herhangi bir kurul veya birim var mıdır?

Mermi hakkının 5 kat artırılmasının gerekçesi nedir? 1000 mermi hakkı ülke güvenliği açısından yaratabileceği tehlikeler üzerine herhangi bir çalışma yapılmış mıdır?

Ateşli silah satışını ve kullanımını kısıtlayacak bir çalışma neden yapılmamaktadır?

Hükûmetiniz tarafından söz verilmesine rağmen internetten silah satışını engelleyecek bir çalışma neden hâlâ başlatılmamıştır?

Ruhsatsız, kayıp veya kaçak silah bulundurmanın cezasını artıracak bir çalışmanız bulunmakta mıdır?