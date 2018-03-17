'İmam Hatipler devamsızlık rekoru kırıyor'

Yarkadaş: "İmam Hatip okulları boş kalıyor, öğrenciler devamsızlık rekoru kırıyor. İktidar buna rağmen tüm okulları İmam Hatip'e çevirmeye çalışıyor."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a seslenerek, "Okulları İmam Hatip'e çevirme uygulamasına ve bu dayatmaya son verin" çağrısı yaptı.

AÇIKLAMA YAPTILAR

İstanbul Kadıköy Sahraicedit Mahallesi'nde bulunan Gözcübaba Anadolu Lisesi'nin İmam Hatip Lisesi'ne çevrilmek istenmesine tepki gösteren yurttaşlar basın açıklaması yaptı.

Sahrayıcedit Mahallesi Muhtarı Seval Özkan'ın çağrısı üzerine toplanan yurttaşlar "İmam Hatip değil Anadolu Lisesi istiyoruz" yazılı pankartlar açtı. Muhtar Seval Özkan da yaptığı açıklamada "Mahallemizde İmam Hatip Lisesi'ne ihtiyaç yok" dedi.

TEPKİ GÖSTERDİLER

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise "Çocuklarımızın istemedikleri okullarda okutulmasını kabul etmiyoruz" tepkisini gösterdi.

İmam Hatip Orta Okulu ve liselerinin kontenjanlarının büyük oranda boş kaldığına dikkat çeken Yarkadaş, "En yüksek devamsızlık oranı da bu okullarda. İmam Hatiplerdeki devamsızlık oranı yüzde otuza ulaştı ve rekora gidiyor. İktidar buna rağmen her okulu İmam Hatip'e çevirmeye çalışıyor" diye konuştu.

İLGİNÇ BİR ORAN

Konuşmasında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a da seslenen CHP'li Yarkadaş özetle şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı İmam Hatip okullarına mecbur bırakıyorlar. Bekir Bozdağ müftülere talimat veriyor ve her yerde Kuran Kursu açılmasını istiyor. 'Siz öğrenci bulamazsanız ben yollatırım' diyor. İşte o kurslara öğrencileri böyle zorlama yöntemlerle buluyorlar. Bakın Sahrayıcedit'te şu an itibariyle üç bin kişi, buradaki okulun İmam Hatip'e çevrilmesine itiraz ettiğini gösteren imza topladı. Bu imzalar bakanlığa teslim edilecek. Ama bu feryadı duyan ve gören yok. Bakanlık kör; bakanlık sağır..."

Yarkadaş konuşmasında şu noktaların da altını çizdi:

"Biz İmam Hatip Lisesi'ne değil, ihtiyaçtan fazla açılmasına karşıyız. Tüm okullar İmam Hatip'e çevriliyor ve öğrencilere seçenek bırakılmıyor. Bilimsel laik eğitim ortadan kaldırılıyor. Çocuklarımız tarikat, cemaat yurtlarına mecbur ediliyor. O yurtlarda Ensar'da neler olduğunu biliyor, görüyoruz. Çocuklarımızı size kurban ettirmeyeceğiz Sayın İsmet Yılmaz... Siz çocuğunuzun istemediği bir okulda öğrenim görmesine rıza gösterir misiniz? Biz de bu dayatmayı kabul etmiyoruz; etmeyeceğiz."

ÇATIDAN DA DESTEK GELDİ

Mahalle halkının temsilcilerinin ve çeşitli eğitim derneklerinin de katıldığı etkinliğe, çatıya çıkan bir inşaat işçisi de alkışla ve sloganla destek verdi. Afrin şehitleri için yapılan saygı duruşuyla başlayan etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Etkinliğe CHP PM eski Üyesi Kadir Öğüt ile Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanı Yener Kazak da destek verdi.