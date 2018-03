Erdoğan Diyarbakır'da: Ya siz nasıl Diyarbakırlısınız?

Erdoğan, "Afrin'de her an müjdeyi alabilirsiniz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Biliyorum çok çektiniz, çok çektik. Yeni bir Diyarbakır inşa ediyoruz. Sizler de artık bu yeni Diyarbakır'ın ev sahiplerisiniz



Ne olurdu sanki kardeşçe yaşasaydık? ne olurdu? Ama sabrettik Sabreden zafere ulaşır dedik. Ve ulaştık. Çok şehit verdik. İşte şu anda Afrin'de de sona geldik. Şu an itibarıyla 3569 teröristi etkisiz hale getirdik. Ne tüneller açmışlar. İçinden kamyon geçiyor. Ama kimlerden geldiğini biliyoruz.



Ama artık oyun bozuldu. Biz biriz dedik. Diriyiz, beraberiz, kardeşiz dedik ve yürüdük. Hamdolsun Mehmetçiklerimiz oyunu bozdu.

​'HER AN OLABİLİR'

Nereye yürüdüler söyleyeyim. Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz. Şimdi onlar bizi takip ediyor. Yüce bir makamdalar. Paygamberimize komşular. Allah bize de o makamı nasip etsin.

Her an müjdeyi alabilirsiniz. Allah'ın yardımı yakındır. Fatih yakındır. İnşallah yakın. Her an olabilir.

O çukurlar tarih oldu. Suriçi nasıl? Camilerimizi delik deşik ettiler. Saat kulesiyle ne işiniz vardı delik deşik ettiniz? Kesilen sakal daha gür biter. Ve gür bitti.

Erdoğan ardından kongredeki konuşmasına geçti. Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından satır başları şöyle:

Bugün OHAL yetkilerinin yüzde 5'ini bile kapsamıyor.

Ülkemizde sadece Kürt olduğu için baskı görüp haksızlığa uğrayan kim varsa Tayyip Erdoğan yanında yer alır, onunla birlikte mücadele ederim.

Vatanımızı böldürmeyiz. Yok bilmem PYD, yok bilmem PKK böyle bir şey olamaz.

PKK'nın Diyarbakır'a ve bölgeye en küçük hayrı dokunmamıştır. Kırklar Dağı'nın halini gördünüz değil mi? Ne oldu? Gereği yapıldı mı, yapıldı.

Örgütün yol açtığı yıkımı devlet oalrak biz yeniden inşa ederek ortadan kaldırdık. Özellikle Suriçi Diyarbakır'ın kültürüne, tarihine yakışır hale getirildi. Ya vicdansızlar siz nasıl Diyarbakırlısınız? O güzelim camileri nasıl yıkmaya kalkıştınız? Sadece Suriçi için 2 katrilyon harcadık. Helali hoş olsun. Sizlere bu yakışır.