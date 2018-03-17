'64 bin kişi hakkında soruşturma var'

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "AKP iktidarı düşünceyi ifade özgürlüğünü gasp ediyor, topluma nefes aldırmıyor" dedi.

CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı'nın İskele Meydanı'nda düzenlediği "Özgürlük İstiyoruz" başlıklı basın açıklamasında OHAL rejimi eleştirildi.

Basın açıklamasında OHAL'i eleştiren CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, "Demokrasi ve özgürlük istiyoruz. Ve bunları mutlaka kazanacağız" dedi.

Yoğun katılımın olduğu ve balonların üzerine 'özgürlük' yazıldığı açıklamada CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da konuştu.

AKP iktidarının Türkiye'yi yarı açık bir cezaevine dönüştürdüğünü belirten Yarkadaş, "İktidar, tam 64 bin yurttaş halkında sosyal medyadaki paylaşımlarından dolayı soruşturma açtırttı. Bunların 17 bini hakkında fezleke hazırlandı. Fazebook ve Twitter'da yazılan her yazı ve yorumu suç olarak gören bir anlayış var" dedi.

Yarkadaş, "Milletveklimiz Enis Berberoğlu, HDP milletvekilleri ve seçilmiş belediye başkanları cezaevinde. AKP, muhalefeti sindirmek için maddi temeli olmayan, tel tel dökülen iddianamelerle siyasetçileri cezaevinde tutuyor" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarının da 17 aydır cezaevinde haksız ve hukuksuz bir biçimde tutulduğunu belirten Yarkadaş şöyle konuştu:

"Dün hakim önüne bir kez daha çıkan Akın Atalay ve arkadaşları, çürümüş bir iddianame yüzünden mağdur ediliyor. Hiçbir kanıtı olmayan akıl dışı suçlamalar yüzünden aylarca cezaevinde eziyet gördüler. 165 gazetecinin cezaevinde tutulduğu bir ülkede hiç kimse özgürlükten söz edemez. AKP, tüm özgürlükleri ortadan kaldıran ve gasp eden bir iktidardır. Ancak ne yaparlarsa yapsınlar; bir gün yine bu meydanda özgürlük şarkılarını söyleyecek ve ülkemizi özgürleştireceğiz. Buna hiç kimse engel olamayacak."

"Özgürlük İstiyoruz" adlı gösteriye CHP PM üyeleri Pınar Uzun, Ayça Taşkent ve milletvekili Ali Şeker de katıldı. Etkinliğe, ADD, Eğitim İş, Onuncu Köy Derneği de destek verdi.