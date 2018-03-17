Kılıçdaroğlu: Bundan sonra tek hedefimiz...

RIFAT BAŞARAN - HÜRRİYET - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MYK’da “Parti içi meselelerin tamamı bitmiştir. Bundan sonra tek hedefimiz yerel seçimler, milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacaktır. Her an seçim olacakmış gibi hazırlığımızı yapalım” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun talimatının ardından CHP’de seçimlere yönelik bir çalışma programı belirlendi.

Programın bir ayağını seçim güvenliği çalışmaları oluşturuyor. ‘Güvenli Seçim Hareketi’ kapsamında görüşmeler sürerken, parti örgütlerinde de seçim güvenliğinin sağlanmasında görev alacak kişiler belirlenecek ve eğitimleri tamamlanacak.

CHP’de nisan sonuna kadar hareketli günler yaşanacak. 81 il başkanı, milletvekilleri ve Parti Meclisi ile kamp yapılacak. Toplantılarda sandık güvenliği, olası seçim ve ittifak senaryoları değerlendirilecek. Çok seçenekli çalışma planı oluşturulacak.

Yerel seçimlerle ilgili, aday belirleme çalışmalarına hız verildi. CHP’nin temmuza kadar belediye başkan adaylarını belirleyerek kamuoyuna duyurmayı planladığı belirtildi. Yerel sivil toplum örgütleri ve diğer siyasi partilerin CHP’nin adaylarını desteklemesi için görüşmeler yapılacak. CHP’nin az oy aldığı yerler belirlenerek, bu il ve ilçelerde özel çalışmalar yapılacak.

DIŞA DÖNÜK ÇALIŞMALAR



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP’nin seçimlere yönelik çalışmalarını anlatırken şöyle dedi: “Tamamen dışa dönük bir çalışma başladı. Demokrasi buluşması yapmak zorundayız. Şu anda siyaset zemininde ilkeler tartışılmaya başladı. Hangileriyle hangi çerçevede bir araya gelinebilir, ortak ilkeler etrafında bir birliktelik yapılabilir bunlar belirlenecek. Ama önce herkesin yaklaşımının ortaya çıkması lazım. Bizim için ilkeler demokrasi, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, toplumsal çatışmaların ortadan kaldırılması, terörün sonlanması ve huzur olacak.”