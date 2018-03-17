Grup Yorum sorusuna garip cevap!

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün iddianameleri hazırlanmadığı halde aylardan bu yana tutuklu bulunan sanıklara ilişkin verdiği cevabın "yargının aynası" olduğunu söyledi.

İDDİANAMELERİ SORDU

TBMM Genel Kurulu'ndaki "Soru - Cevap" bölümünde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de milletvekillerinin sorularını yanıtladı. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Bakan Gül'e Halkın Hukuk Bürosu'nun tutuklu 17 avukatının durumunu hatırlattı. Yarkadaş, Bakan Gül'e şu soruyu yöneltti:

"Halkın Hukuk Bürosu'nun 17 avukatı aylardan bu yana cezaevinde tecrit hâlinde. Grup Yorum'un eski üyesi Cihan Keşkek çok eski bir davadan dolayı, hakkında herhangi bir iddianame hazırlanmadığı hâlde yine cezaevinde tutuluyor. Cezaevinde aylardan bu yana iddianame hazırlanmadan tutuklu bulunan kişilerin mağduriyetini gidermek için herhangi bir adım atacak mısınız?"

Adalet Bakanı Gül, Yarkadaş'ın sorusuna sözlü yanıt verdi ve şu ifadeyi kullandı:

"Eğer bir gün mesleğim sona erer savcı olursam cumhuriyet savcısı olarak iddianame açarım... Çünkü iddianameleri Türkiye'de cumhuriyet savcıları açar, Bakan olarak, yürütme olarak bizim öyle bir görevimiz yoktur; yargı bağımsızdır."

TEPKİ GÖSTERDİ

Adalet Bakanı Gül'ün yanıtını eleştiren Yarkadaş, "Bu nasıl bir anlayış? Tutuklular adaletin sağlanması ve haklarındaki suçlamaları öğrenmek için, bakanın görevini bırakıp savcı olmasını mı bekleyecek?" tepkisini gösterdi.

Gül'ün bu yanıtının adalete değil adaletsizliğe yol açacağını belirten Yarkadaş, "AKP'li bakan, cezaevlerinde 17-18 aydan bu yana iddianamesi olmadan yatırılan kişilerin bulunmasından hiç rahatsız olmuyor. Bakanın bu bakışı adil yargılanma ve adalete erişim hakkının gaspının itirafıdır" dedi.

"BAKAN NE İŞ YAPAR?"

Cezaevlerinde bulunan binlerce kişinin neyle suçlandığını dahi bilmediğini belirten Yarkadaş, "Savcılar 17-18 aydır tutuklu bulunan kişiler hakkında iddianame hazırlamıyor. Bakan ve HSK, savcıların iki suçu işlemesine göz yumuyor. Bu tutum, yani aylarca iddianame hazırlamamak görevi ihmal ve görevi kötüye kullanmaktır" ifadesini kullandı.

Bakan Gül ile HSK'nın bu durum karşısında suç duyurusunda bulunması ve soruşturma açtırması gerektiğini belirten Yarkadaş, "Oysa bunun tam tersi oluyor. Yetkili kişi ve kurumlar, bu duruma göz yumuyor ve adeta bunu teşvik ediyor. Yurttaşın hakkını hukukunu Adalet Bakanı korumayacaksa kim koruyacak?" diye sordu.

Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben Adalet Bakanı Gül'e 'İddianameleri siz yazın' demedim. 'İddianameler niye hazırlanmıyor, insanlar neden mağdur ediliyor?' diye sordum. Bakan, sorunu çözmek için adım atacağına, ipe un seriyor ve kendisinin savcı olmasını beklememizi söylüyor. Bakan ya aklımızla alay ediyor ya da ne dediğinin farkında bile değil... Ki; her ikisi de adalet olgusu açısından vahimdir. Bakan bu sözleriyle aslında adalet dağıtamayacakları ve böyle bir dertlerinin olmadığını da itiraf ediyor."