'AKP'yi 16 senedir iktidarda tutan ahalimizi tebrik ediyorum'

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in 'Çiftlik Bank' başlıklı köşe yazısı şöyle:

Hükümetten af ve Çiftlik Bank mağdurları için önemli açıklama

"Cumhurbaşkanı seçildi.

Cumhurbaşkanlığı sarayında oturmadı.

Evi yok.

Eşine ait köy evinde oturuyordu.

Suyu kuyudan çekiyordu.

Maaşının yüzde 90'ını yoksullara bağışlıyor, yüzde 10'uyla geçiniyordu.

Makam uçağı kullanmadı.

87 model vosvos'u var, ona bindi.

Şoförü yoktu.

Meclise Vespa'yla geldi.

Koruması yoktu.

Banka hesabı yoktu.

Kredi kartı yoktu.

Üç bacaklı, topal köpeği vardı.

“Siyaset, para biriktirmek için değildir, halk olmaktır” diyordu.

Birleşmiş Milletler'de konuşma yaptı, “kalıcı olan aşk, dostluk, dayanışma ve ailedir, belirleyici olan hayat olmalıdır, tüketim değil” dedi.

Cumhurbaşkanlığı süresi bitti, illa gene seçileyim, koltuğa yapışayım, kazık çakayım, oyları çalayım filan demedi, emekli oldu.

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Uruguay cumhurbaşkanı'ydı Jose Mujica.

*

Peki, Uruguay halkı evi olmadığı için, suyu kuyudan çektiği için, vosvosa bindiği için mi cumhurbaşkanı seçti onu?

Hayır.

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Cumhurbaşkanı seçilmeden önce “tarım” bakanıydı.

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Akılcı ve halkçı politikalarıyla beş yıl gibi kısa sürede Uruguay topraklarının yüzde 90'ını tarım yapılabilir hale getirdi.

Ülkesini buğday, pirinç, mısır, arpa, yulaf deposu haline getirdi.

Canlı hayvan varlığını, sığır, koyun, domuz, kümes, toplam 45 milyona çıkardı.

Ülkesindeki canlı hayvan nüfusunu, ülkesindeki insan nüfusunun 13 katına çıkardı.

Süt ürünleri sektörünü, beş katına büyüttü.

Topraktan elde edilen kazancın bir kısmını denize döktü, balıkçılık patladı, üç katına çıkardı.

Tarım ve hayvancılık sayesinde işsizliği azalttı, kişi başına düşen geliri arttırdı, maaşları yükseltti, köyden kente göçü durdurdu.

*

Hırsızlık yapmaması, paraya tamah etmemesi, sarayda oturmaması, vosvos'a binmesi, hayat felsefesi, elbette örnek alınması gereken davranışlardı ama… Cumhurbaşkanı seçilmesinin sebebi, tarım'dı.

*

Biz ise, dünyada kendi kendine yeten yedi ülkeden biriydik.

Cumhurbaşkanımız kendine bin yüz küsur odalı saray yaptırdı.

Emrinde yedi tane filan uçak var.

Örtülü ödenekle yılda iki milyar liradan fazla kafasına göre harcama yapıyor, nereye harcadığını sorman bile yasak.

Şimdi yukarıdaki Uruguay'dan inek ithal ediyoruz.

Saman ithal ediyoruz.

Herifin biri internette “çiftlikbank” kurdu, beğendiğiniz ineğin üstünü tıklayıp, şahsi banka hesabıma parayı yatırın, ineğin etinden sütünden size kar payı ödeyeyim dedi, saman ithal eden ülkenin insanları bu teklifi çok mantıklı buldu, herifin şahsi hesabına tiko para 500 milyon lira yatırdılar, paraları balyaladı, Uruguay'a kaçtı.

*

Uruguay'da elçiliğimiz yok.

Suçluların geri iadesi antlaşmamız yok.

*

Uruguay'dan inek alabiliyoruz.

Çiftlikbank'ın sahibini alamıyoruz.

*

Tarımdaki muhteşem başarılarını takdir ederek Akp'yi 16 senedir iktidarda tutan sayın ahalimizi tebrik ediyorum, Çiftlikbank'ın imam hatipli sahibine 500 milyon lira ödeyen sayın ahalimizi en kalbi duygularımla kucaklıyorum.

*

Gerizekalı Uruguaylılar gibi en az üç inek yapmayalım.

İlerizekalılar olarak en az üç çocuk yapmaya devam edelim."