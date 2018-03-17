Ahmet Hakan: Davutoğlu belediye başkanı olursa...

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın yazısının Devrik Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ilgili bölümü şöyle:
"DAVUTOĞLU BELEDİYECİ OLURSA
AHMET Davutoğlu’nun AK Parti tarafından İstanbul’a belediye başkan adayı olarak gösterilme ihtimali varmış.
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Var ya...
Eğer böyle bir şey olursa...
Ve Davutoğlu İstanbul Belediye Başkanı seçilirse...
Stratejik derinliğe ulaşmak adına...
İstanbul’un her tarafını kazar da kazar."
AKP'nin İstanbul adayı hakkında bomba iddia
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