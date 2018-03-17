Ahmet Hakan: Davutoğlu belediye başkanı olursa...

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, gazeteci Gürkan Hacır'ın Davutoğlu ile ilgili iddiasını köşesine taşıdı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın yazısının Devrik Başbakan Ahmet Davutoğlu ile ilgili bölümü şöyle:

"DAVUTOĞLU BELEDİYECİ OLURSA

AHMET Davutoğlu’nun AK Parti tarafından İstanbul’a belediye başkan adayı olarak gösterilme ihtimali varmış.

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Var ya...

Eğer böyle bir şey olursa...

Ve Davutoğlu İstanbul Belediye Başkanı seçilirse...

Stratejik derinliğe ulaşmak adına...

İstanbul’un her tarafını kazar da kazar."

AKP'nin İstanbul adayı hakkında bomba iddia

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