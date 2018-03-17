Şehit cenazesindeki bu görüntüye sert tepki: Haddini bil

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Uğur Dündar'ın sunumuyla ekranlara gelen Halk Arenası'nın konuğu oldu. İnce, son günlerde gündemden düşmeyen İstiklal Marşı ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası'nda CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce konuk oldu. İnce, İstiklal Marşı’nı gündeme kimin taşıdığını bir bir açıkladı;

“Bu tartışmayı kim açar? 1- Yeminli Cumhuriyet düşmanları 2-Tarih cahili açar çünkü tarihi bilmiyordur. Üçüncüyü de söylemim yani. Şimdi biz ekonomiyi, siyaseti tartışabiliriz. Bizim bakış açımız farklıdır, İYİ Parti’nin, AKP’nin MHP’nin farkıldır. Anlaşırız-anlaşamayız o ayrı bir şey ama tartışamayacağımız şeyler var. Mesela bayrağı tartışamayız, ezanı, İstiklal Marşı’nı, Atatürk’ü tartışamayız. Ne yapmak istiyorsun? Bu ülkede bazı şeylerin değişmesini anlayamıyorum. Hani Müslüman mahallesinde salyangoz satmak gibi yepyeni şeyler çıktı ortaya. Anadolu insanının genlerinde yok bu. Şimdi bir şey başladı farkında mısınız? Şehit cenazesine elini koyup mikrofonu eline alıp nutuk atma devri başladı. Bu nereden çıktı? ‘Çek elini’ demesi lazım şehit babasının. İstiklal Marşı’nın nasıl geri teptiği bunlar anladılar. Bugün sözcüleri bir açıklama yaptı. ‘Oy birliği sağlanırsa’ dediler. Ben bu tartışmanın burada bitmesini istiyorum” dedi.

AKP SEÇMENİNE SESLENDİ

AKP’nin seçmenlerine de seslenen İnce, “Bizim cevabımız yetmez ona siz cevap verin ‘Haddini bil, şehit cenazelerinde elini koyup nutuk atma, istiklal marşı ile uğraşma, Atatürk’e hakaret etme, cumhuriyet değerlerini küçümseme’ deyip bir ceza verin” ifadelerini kullandı.

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