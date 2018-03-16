Meral Akşener, İYİ Parti’nin oy oranını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,bugün Bilkent Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu.

Soru cevap kısmında öğrencilerin sorularını yanıtlayan Meral Akşener “Anket yaptırıyor musunuz?” şeklinde gelen soruya “Düzenli olarak anket yaptırıyoruz. Abonesi olduğumuz araştırma şirketleri var. Anketler yol gösteriyor. Son yapılan çalışmaya göre sabit seçmenimiz yüzde 16 olmuş durumda. Yüzde 16'lık bir seçmen kitlesi bizler için, kesinlikle oy vereceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra ‘oy verebilirim ve kararsızım' diyenler var. Kararsızların da dağıtılması ile birlikte bu rakam % 22'yi buluyor. Fakat son dönemde anketlerde çok ilginç bir durum yaşanıyor. Türkiye genelinde çok yüksek bir oranda seçmen kitlesi ‘hangi partiye oy vereceksiniz?' sorusuna ‘cevap vermiyorum' diyor” diyerek yanıtladı.

KIBRIS KONUSU

“Kıbrıs konusunu sizin partiniz dışında gündeme getiren yok. Bu konuda bir çalışma yapıyor musunuz?” sorusuna ise Meral Akşener, “Kıbrıs bir milli meseledir. Herkes farklı siyasi görüşlerde olsa da son tahlilde Kıbrıs'ın yanında olmak zorundadır. Büyükelçi arkadaşlarımız çalışmalar yürütüyor ve Kıbrıs'la ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Kıbrıs'ta bir emrivaki endişemiz var. Bu konuda zaman zaman iktidar partisine uyarılarımızı yapıyoruz“ dedi.

“İYİ PARTİ TÜM MİLLETİMİZİ KUCAKLAMAK HEDEFİ OLAN SİYASİ BİR HAREKETTİR”

İYİ Parti'nin kuruluş amacından ve siyasi arenada konumlandığı yerden de bahseden Meral Akşener, şunları söyledi:

“Birinci amacımız siyasi alandaki tıkanıklığı gidermekti. İkincisi, toplum çok gerildi, huzur ve nefes almaya ihtiyaç vardı. Nefes aldırabilmek adına yola çıktık. Önemli bir alternatif oluşturmak adına milletimizin talebi doğrultusunda ortaya çıkan bir siyasi hareketiz. İYİ Parti siyasi alanda boşluk doldurmak için değil tüm milletimizi kucaklamak hedefi ile merkezde yer alan siyasi bir harekettir.

“MEDYA ÜZERİNDEN SESİMİZİ DUYURAMAMA ZORLUĞUMUZ VAR”

İYİ Partinin mensuplarının farklı siyasi görüşleri olsa bile Türkiye'nin geleceği ile ilgili tasavvurları, hayalleri ve umutları olan insanların bir araya geldiği bir siyasi oluşumdur. Milletimize ulaşma ve kendimizi anlatma zorluğumuz var mı? Evet, var. Medya üzerinden sesimizi duyuramama zorluğumuz da var. Bizler de dijital ve sosyal medyanın yanı sıra konvansiyonel metotlarla milletimize ulaşmaya çalışıyoruz. Esnaf ziyaret yapıyoruz evlere misafir oluyoruz. İl il geziyor vatandaşlarımızın derdini dinliyor elini sıkıyoruz.”