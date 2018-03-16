Erdoğan'ın 'konuşmasın' dediği CHP'li başkandan hamle

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “18 Mart törenlerinde konuşmayacak” diye talimat verdiği Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 18 Mart’ta internet üzerinden konuşma yapacak.

Evrensel'in haberine göre Çanakkale Belediye Meclisi’nde Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve AKP Grubu Başkanıvekili Tülay Ömercioğlu arasında yaşanan tartışma Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da gündemine gelmişti.

Erdoğan, Kasım ayı olağan belediye meclisi toplantısında yaşanan tartışmaya bir programda değinmiş ve "Bak şimdi yine söylüyorum. 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma yıl dönümü. Talimatı verdim, o gün Çanakkale belediye başkanına orada söz vermeyeceksin. Oradaki programın sahibi validir. En tepe noktada başbakandır, cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla seçimle bir belediye meclisine üye olarak girmiş bir meclis üyesini o meclisten kovan insan bunun bedelini ödemelidir” demişti.

Her yıl Çanakkale dışından gelen AKP üyelerinin katılımıyla 18 Mart Stadyumu’nda yapılan törenler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için sağlanan yoğun güvenlik önlemleri ile kentte estirilen ‘sıkıyönetim’ havası vatandaşların tepkisini çekiyordu. Özellikle resmi törenlere katılamayan Çanakkaleliler, programlara ve yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle kentin birçok caddesinin kapatılmasına yönelik tepkilerini 18 Mart akşamı Çanakkale Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayına katılarak gösteriyordu. Her yıl binlerce kentlinin katıldığı Fener Alayı etkinliği bu sene Çanakkale Valiliği tarafından organize ediliyor. Çanakkale zaferinin 103. yıl dönümü etkinliklerinden Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın uzak tutulması kentte tepkilere neden oluyor.

Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 103’üncü yıl törenleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “konuşturmayın” talimatı nedeniyle, her yıl kent halkını temsilen yaptığı tören konuşmasını bu yıl internet üzerinden yapacak. Çanakkale Belediyesinin internet sitesi ve sosyal medya hesapları ile şahsına ait sosyal medya hesapları üzerinden konuşmasını yapacak olan Gökhan, konuyla ilgili duyurusunda “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümünde gerçekleştireceğim konuşmamı, Çanakkale Belediyesi’ne ve şahsıma ait sosyal medya hesaplarından ve www.canakkale.bel.tr internet sitesi üzerinden 18 Mart 2018 saat 10:30’da izleyebilirsiniz” dedi.