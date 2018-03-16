'İstiklal Marşı'nın tek bir notasına dokunamazsınız'

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AKP’nin toplumu ayrıştırdığı, kutuplaştırdığını belirterek, “Toplumun her kesimini bölen bu AKP, şimdi de şehitler arasında ayrım yapıyor. Şehitlerimizi 15 Temmuz şehitleri ve diğerleri diye bölüyor. 15 Temmuz şehitlerine ‘Onlar bizim şehidimiz.’ diyor. Peki, bu ülkenin birliği ve bütünlüğü için Doğu ve Güneydoğu'da PKK terör örgütüyle, Afrin'de PYD terör örgütüyle, Suriye'de IŞİD terör örgütüyle mücadele ederek hayatının baharında kara toprağa düşen, geride gözü yaşlı eş, yüreği yanan ana, yetim çocuk bırakan şehidimiz kimin şehidi?” diye konuştu.



Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde konuşan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, AKP’nin toplumun tüm kesimleriyle kavga ettiğini söyledi. Arık, “Mevlâna'nın, Yunusların, Hacı Bektaşı Velilerin hamuruyla yoğurulmuş, yüzyıllardan beri sevgi, saygı, kardeşlik, hoşgörü temelinde yaşamış bu toplumu, bu gördüğünüz AKP iktidarı böldü maalesef; herkesle kavga etti, öğretmenle, öğrenciyle, doktorla, işçiyle, işsizle, köylüyle, çiftçiyle, muhalefetle, herkesle ama herkesle kavga etti. Kutuplaştıran, ötekileştiren, ayrıştıran bir dil kullandı. Şimdi de toplumu millî ve gayrimillî diye bölüyor. Ama millî olan, yerli olan ne varsa kim varsa hepsiyle de kavga ediyor, Atatürk'le bile kavga ediyor. ‘Keşke Yunan kazansaydı.’ diyenleri, Atatürk'e küfredenleri baş tacı ediyor, sofrasında ağırlıyor, hastanede ziyaret ediyor. Ya kitaplardan Atatürk ismini çıkartıyor ya da Atatürk'e hakaret içeren kitaplar okullarda okutuluyor. Bakın, elimde gördüğünüz bu kitap çocuklarımıza okutuluyor. Nar Çocuk Yayınları tarafından basılan Küçük Prens adlı kitabın 22'nci sayfasından bir bölüm okumak istiyorum sizlere: ‘Sonra B-612 Astroid için sevindirici bir şey gerçekleşti ve bir Türk diktatör halkını ölümle tehdit ederek Avrupalılar gibi giyinmeye zorladı. Böylece gök bilimci 1920 yılında etkileyici giysiler içinde sunumu tekrarladı ve bu defa herkes onun anlattıklarını kabul etti.’ Kim bu diktatör? Bu kitabı okullarımızda çocuklarımıza nasıl okutursunuz? Hiç mi vicdanınız sızlamıyor?” diye konuştu.



İSTİKLAL MARŞI’NIN TEK BİR NOTASINA DOKUNAMAZSINIZ!



Erdoğan’ın İstiklal Marşı’nın güftesi ile ilgili açıklamalarına da tepki gösteren Arık, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Şimdi de kalkmışlar, gururla söylediğimiz, yüreğinde vatan sevgisi olan herkesin söylerken tüylerinin diken diken olduğu İstiklal Marşı'mızın bestesini beğenmediğinden bahsediyorlar. İstiklal Marşı'nın tek bir notasına dokunamazsınız. İstiklal Marşı, senin adını söylemeye çekindiğin Türk milletinin varlığının sembolüdür. Beyler, kendinize gelin. ‘Türk’ kelimesinden, Türklükten, Türk'ün değerlerinden neden bu kadar rahatsız oluyorsunuz? Bu mudur yerlilik ve millîlik?”

ŞEHİTLER ARASINDA AYRIM YAPMAK İHANETTİR!



AKP’nin 15 Temmuz Şehitleri ve diğer şehitler diye bir ayrıma gittiğini belirten Arık, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Toplumun her kesimini bölen bu AKP, şimdi de şehitler arasında ayrım yapıyor. Şehitlerimizi 15 Temmuz şehitleri ve diğerleri diye bölüyor. 15 Temmuz şehitlerine ‘Onlar bizim şehidimiz.’ diyor. Peki, bu ülkenin birliği ve bütünlüğü için Doğu ve Güneydoğu'da PKK terör örgütüyle, Afrin'de PYD terör örgütüyle, Suriye'de IŞİD terör örgütüyle mücadele ederek hayatının baharında kara toprağa düşen, geride gözü yaşlı eş, yüreği yanan ana, yetim çocuk bırakan şehidimiz kimin şehidi? Biraz önce acı bir haber aldık, teğmenimiz Muhammet Kır Afrin'de şehit olmuş. Erzurumlu olan şehidimizin ailesi Kayseri'de yaşıyor. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şimdi soruyorum sizlere: Şehidimiz Muhammet Kır kimin şehidi? Şehitler arasında ayrım yapılması, siyasete göre yön verilmesi devlet yönetimine yakışır bir tutum değildir. Şehit şehittir. Şehitler arasında ‘15 Temmuz ve diğerleri’ diye ayrım yapmak bu ülkeye yapılan bir ihanettir. Bakınız değerli milletvekilleri, geçtiğimiz günlerde bir gazimiz Gazi Rehabilitasyon Merkezini arıyor. Sorulan ilk soru "15 Temmuz gazisi misiniz?" oluyor. Yanıt "Hayır." olunca telefon yüzüne kapatılıyor. Yine, PKK terör örgütüyle mücadele ederken mayında gözlerini kaybetmiş bir gazimiz bir tane protez göz taktırmak için mücadeleler veriyor. Bir bilseniz yüreğiniz parçalanır. Bu onurlu gazimiz ne diyor, biliyor musunuz? "Kendim için istemiyorum. Çocuğum benden korkuyor, yaklaşamıyor. Çocuğuma sarılamıyorum. Onun için istiyorum." diyor. Ama AKP uygulamalarına baktığınızda, 15 Temmuzda parmağı kanayan gazi Güneydoğu'da kolunu, bacağını, gözünü kaybeden gaziden çok daha fazla maaş alıyor. Şehit yakınları ve gazilere verilen kartlarda bile ayrımcılık yapılıyor. Ne şehidin ne de gazinin ayrımı olmaz. Bu ülke için can veren, bedel ödeyen tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz bizim onurumuzdur. Değerli milletvekilleri, şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin en iyi koşullarda hayatlarını idame ettirmek hepimizin, en çok da Hükûmetin görevidir. Eğer bir gazinin protez bacağına haciz geliyorsa bu ülkede herkesin, özellikle de ülkeyi yönetenlerin şapkalarını önüne alıp düşünmeleri gerekiyor. Ben buradan bir kez daha AKP iktidarına sesleniyorum: Evet, siz kutuplaşmadan, ötekileştirmeden, ayrıştırmadan besleniyorsunuz ama gelin, hiç değilse bu ülkenin şehitleri ve gazileri arasında ayrım yapmayın. Gelin, bizatihi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hazırlanan ve bütün grubumuzun altına imza attığı, şehitlerimiz arasındaki ayrımı ortadan kaldıran, şehit yakınlarının ve gazilerimizin taleplerini karşılayan kanun teklifimizi, el ele verelim, bu yüce Meclisten geçirelim”