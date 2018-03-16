Gölcük’ün üst kısımlarındaki dağ köylerinde yapılmak istenen Rüzgar Enerji Santralleri’ne (RES) tepki gösteren Nüzhetiye Köy Muhtarı Mehmet Sertoğlu, Gölcük Köyleri Kalkındırma Kültür Dernek Başkanı Ergün Uzuner, Gölcük Köyleri Kalkındırma Kültür Derneği Yöneticisi aynı zamanda Kocaeli Ticaret Odası eski Yönetim Kurulu üyesi Halit Kodal, Mesruriye Köyü Muhtarı Kerim Sarı CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri ile birlikte CHP Kocaeli İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay’ı ziyaret ederek sıkıntılarını dile getirdiler konuyla ilgili olarak başkan Sarıbay’dan destek istediler.



SİYASİLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ



Bölgede oturan vatandaşların cennet köşesi olarak tabi ettikleri yerde rüzgar enerjisi santrallerinin kurulmasını istemediklerini söyleyerek sözlerine başlayan Nüzhetiye Köy Muhtarı Mehmet Sertoğlu, “Yer seçiminin uygun olmadığı görüşümüzü dilekçelerle gerekli mercilere bildirdik. Envai çeşit bitki ve hayvanların yaşam sürdüğü, Marmara bölgesinin oksijen ve su kaynağı, vatandaşların dinlenme ve soluk alma alanı olan bölge ne yazık ki feda ediliyor. Bu proje Samanlı Dağlarını yok edecek” dedi. Enerjiye karşı olmadıklarını dile getiren Sertoğlu, “Temiz enerjiye asla karşı değiliz. Devletimizin dışa bağımlılığından kurtulmasını bizde istiyoruz. Ama çevreci ve yeşil olarak bilinen enerji kaynakları için ormanlarımızın ve doğamızın feda edilmesini anlayamıyoruz. Ülkemizde ve bölgemizde rüzgar alan pek çok kırsal tepe varken rüzgar tribünleri için ormanlarımızın kesilecek olması bizi üzüyor. Enerji tabiî ki gerekli ama doğa da gerekli” diye konuştu. Sertoğlu konuyla ilgili olarak siyasilerden destek beklediklerini belirtti.



BU MEMLEKET BİZİM KORUMAK GÖREVİMİZ



Bu memleket bizim ve korumakta görevimiz diyen CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, “Ormanlarımızın yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Projenin yapılması için belirlenen yer seçimi çok yanlış. Bizde gerekli karşı çıkmayı göstereceğiz. Orada tribünlerin kurulması için binlerce ağaç kesilecek. O bölgede olan tek bir ağaçta Hakkari’de oturan bir vatandaşın bile hakkı var” dedi. Gerekli tüm desteği vereceklerini belirten Sarıbay, “Her zaman yanınızdayız. Bu konuyu milletvekillerimize de aktarıp mecliste gündeme getirmelerini isteyeceğim. Yapacağınız etkinliklerde de yanınızda olacağız “ ifadelerini kullandı.