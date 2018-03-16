MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Bakü'de Nizami Gencevi Uluslararası Merkezince düzenlenen 6. Küresel Bakü Forumu'nun "Bölgesel güvenlik, bölgesel barış: Ortadoğu" temalı panelinde konuşma yaparken rahatsızlandı. Konuşmasını yarıda kesen İhsanoğlu, salondan ayrıldı. İlk müdahalesi oteldeki sağlık ekiplerince yapılan İhsanoğlu, Merkezi Klinik Hastanesine kaldırıldı.
16 Mart 2018 17:25
Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi
MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Azerbaycan'da kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Çok Okunanlar
-
'İstiklal Marşı'nın tek bir notasına dokunamazsınız'
-
'Hani bu olaylara müsaade etmeyecektiniz?'
-
Yıldırım: Diyanet Akademisi kurulacak
-
Sarıbay: Ormanlarımızın yok edilmesine izin vermeyeceğiz
-
Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi
-
Karamollaoğlu: AKP-MHP ittifakının nedeni...
-
'Türkiye'nin değil AKP'nin marşı olur'
-
CHP İzmir'den 'İstiklal Marşı' tepkisi
-
AKP'nin İstanbul adayı hakkında bomba iddia
-
Erdoğan şimdi de Avrupa'yı hedef aldı: Ey AP...