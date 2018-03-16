Karamollaoğlu: AKP-MHP ittifakının nedeni...

Seçim ittifaklarının Türkiye’nin gündeminden düşmediği bu dönemin en çok öne çıkan isimlerinden biri olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 2019’daki seçimler öncesi ‘Cumhur İttifakı’ kuran AKP ile MHP’nin birbirine muhtaç olduğunu söyledi

Daha önce birbirlerini ‘çok acımasızca tenkit eden’ iki partinin seçimlerde birbirlerine ihtiyaç duyduğunu kaydeden Karamollaoğlu, "Çünkü Cumhurbaşkanlığı için bir oy bile önemli. MHP içinde bir ayrılma oldu, oyların hangi tarafa kayacağı konusunda tereddütler doğdu.Yüzde 10 barajının altına düşerse Meclis dışı kalınmaması için bir ittifak ortamı hazırlandı” dedi.

‘Cumhur İttifakı’nın herhangi bir ilkeye dayanmadığını savunan Karamollaoğlu, "'Cumhur' olmasının, milli olmasının birtakım özelliklere dayanması lazım. Bunların hiçbiri yok. O zaman bu ittifak sadece seçimlerde barajı aşıp Meclis'e girebilmek, öbür taraftan da 50+1'i garanti altına almak içindir. Bu menfaat birlikteliğidir” diye konuştu.

Uyum yasası konusunda CHP ve İyi Parti ile görüştüklerini belirten Saadet Partisi lideri, "Şimdiden ittifakları konuşmak lüzumsuz. Bu durum spekülasyona yol açar. Türkiye'nin meselelerini konuşmalıyız. Her partiyle görüşeceğiz özellikle bazı konularda fikir alışverişinde bulunacağız” ifadelerini kullandı.