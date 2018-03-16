Erdoğan şimdi de Avrupa'yı hedef aldı: Ey AP...

DHA - Afrin'de sona gelindiğini belirten Erdoğan, "Birileri meydan okuyor, Avrupa Parlamentosu meydan okuyor. 'Askerlerinizi çekin, bu doğru değil' diyorlar. Ey AP siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız?

O aklı kendinize saklayın. 3,5 milyon Suriyeli'ye 7 senedir ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arayacaktınız, delik. Bize yalvardınız 'aman kapıları açmayın' diye. Biz insanlık yaptık ama siz insanlıktan anlamıyorsunuz ki. Şu anda istediğiniz kararı alın bir kulaktan girer, öbüründen çıkar. Sizin aldığınız kararların kıymeti harbiyesi yok. Eskilerin sözü var 'Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur.' Bunlar bu. Bunlar maksude geçemediler, hala binadalar.

Biz aldık başımızı gidiyoruz. Afrin'de yola devam asla sivil insanlarla işimiz yok. Suriye topraklarında işimiz yok ama biz Suriye topraklarında o insanlara zulmeden mazlum, mağrur insanları kurtarıyoruz. Namussuzların Afrin'den kaçmak isteyenlere nasıl zulmettiklerini gördünüz. O bombaları sakladıkları yeri de bulduk mu, orayı da yakaladık mı, topladık mı? İnininize girdik, gireceğiz. Nereye kaçarsanız kaçın kovalayacağız. Çünkü namerde kaçmak merde kovalamak yakışır" diye konuştu.