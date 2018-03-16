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16 Mart 2018 15:40
HDP'li vekile hapis cezası!
Terör örgütü yöneticisi olmak suçlamasıyla Ankara 17. Ağır ceza mahkemesinde yargılanan HDP'li Aysel Tuğluk, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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