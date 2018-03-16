HDP PM üyesi Barış Karabıyık tutuklandı

GazeteDuvar- Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi (PM) Üyesi Barış Karabıyık, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polislerce aranıp, “İfadeniz var” denilerek emniyette çağrıldı. Karabıyık’ın, daha sonra gözaltına alındığı öğrenildi.

Akşam saatlerinde emniyette giden Karabıyık’tan haber alınamadığını belirten HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın girişimleriyle Karabıyık’ın Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltında tutulduğu aktarıldı.

Karabıyık’la ilgili resmi Twitter hesabından paylaşım yapan Beştaş, “İçişleri Bakanlığı yetkilileri parti meclisi üyemiz Barış Karabıyık’ın Kozan Emniyet Müdürlüğü’nde olduğunu tarafımıza iletti. Kendisinin gözaltında tutulmasının hiçbir hukuki dayanağı yoktur ve keyfidir. Barış Karabıyık serbest bırakılsın” dedi.

Bu gelişmenin ardından adliyeye çıkartılan Karabıyık, sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek, ‘örgüt propagandası yapmak’ suçlamasıyla tutuklandı.