Demirtaş: Yaptığınız yargılama anayasaya aykırı

İddianame okunmadan usule ilişkin söz alan Demirtaş, yapılan yargılamanın anayasaya aykırı olduğunu söyledi.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in 2013 Nevruz’unda yaptıkları konuşmları nedeniyleı yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı. Duruşma Silivri’de bulunan Allibey Duruşma Salonu’nda görülüyor.

Duruşmayı çok sayıda HDP milletvekili ile Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi izliyor. İki polis kontrolünden geçenler üst aramasının ardından duruşma salonuna alındı.



DEMİRTAŞ’TAN USULE İLİŞKİN İTİRAZ

Demirtaş, duruşmada iddianame okunmadan önce usule ilişkin konuştu. Davanın düşürülmesi gerektiğini belirten Demirtaş, şunları söyledi:

“Bu dava diğer davalardan farklı değil. Bu davanın ayrı görülmesi adil değildir. Anayasanın 83/2 maddesinde ‘Meclis kararı olmadan dokunulmazlıklar kaldırılamaz, tutuklama yapılamaz’ diyor. Sizin elinizde 6718 sayılı kanun var. Benim elimde Anayasa var. Anayasayı esas almanız lazım. Şu an Anayasaya, yasaya ve Meclis İç Tüzüğü’ne aykırı bir işlem söz konusu. Kişiye özgü kanun yapılmaz. Meclis karar aldığında Resmi Gazete’de yayınlanır, Cumhurbaşkanı onayına sunulmaz. Cumhurbaşkanı Meclis kararına dahil olamaz. Dokunulmazlığımızın kaldırılması Cumhurbaşkanına sunuldu. Dokunulmazlığın özü burada katledildi. Biz dokunulmazlıklarla zırhlı araç siyaseti yapmadık. Burada açıkça kanuna aykırı olarak millietvekillerinin vekilliği düşürüldü, milletvekilleri tutuklandı. Yargının bunu durdurması lazım. Bize açıkça ve aleni bir şekilde ayrımcılık yapılarak, kanun çıkartılarak Anayasa ihlali yapıldı. ‘Dokunulmazlığı tek tek kaldırır, milletekillerinin içeri atarız. Kimse bunu Anayasa Mahkemesi’ne götürmez’ dediler.”

‘DERHAL MECLİS’E GÖNDERİLMESİ GEREKİR’

Demirtaş, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Selim Sadak’la ilgili kararını hatırlatarak, dokunulmazlıkların usulsüz kaldırıldığına dikkat çekerek şunları söyledi: ” AYM Meclis’in 3 kararını denetleyebilir. Milletvekilliğin düşürülmesi, Meclis İç tüzüğü ve dokunulmazlığın kaldırılması. Bizim dokunulmazlığımz Meclis kararı olsaydı her fezleke için kendimizi savunma hakkı olacaktı. Bariz olarak Anayasa suçu işlendi. Yürütmenin başı emir verdi, ana muhalefet başkanı ‘Anayasaya aykırı ama evet’ dedi. Önce bizim Anayasayı korumamız lazım. Mevcut haliyle derhal dokunulmazlığımızın usulüne uygun bir şekilde kaldırılmasına ilişkin ‘dosyamda Meclis kararı yok’ denilerek dosyanın Meclis’e gönderilmesi gerekir.”

Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Milletvekilinin söz söyleme, siyaset yapma hakkı 83/1 ile güvence altına alınmıştır. Soruşturma makamı soruşturma yapmadan ciddi hata yaptı. Hakkımda 102 fezleke var. Bu 102 fezleke de konuşmalarımdan ötürü hazırlandı. Mahkemeniz parlamentoya yazı yazarak konuşmamın tamamı ‘gönderin’ demeli. Dokunulmazlıklar 300 yıl önce krala ve padişaha karşı çıktı.”

Mahkeme Başkanı “Usule ilişkin söyleyeceğiniz var mı?” diye araya girince Demirtaş, “Benim söyleyeceklerim çok önemli. Acele ediyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.