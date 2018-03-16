'AKP içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var'

Dinci Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı, AKP-MHP ittifakının yüzde 45'i geçmesinin mümkün olmadığını, AKP içinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ve partinin izlediği politikalardan rahatsız olan çok ciddi bir kesimin olduğunu söyledi. "Son seçimlerde Ak Parti'ye oy verdim ama referandumda hayır diyeceğim" şeklindeki açıklamalarıyla gündeme gelen Ali Tarakçı, AKP'nin MHP'nin politikalarını uygulayan bir parti olduğunu, ittifak arayışı içerisine girerek gücünü kaybettiğini söyledi.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'ya konuşan Tarakçı, "Ak Parti güçlü bir siyasi parti değil mi? Siz ittifak arayışına girdiğiniz andan itibaren psikolojik olarak karşı tarafta nasıl bir etki yaratıyorsunuz? Yani siz kendinizi güçlü görmüyorsunuz" dedi.

"AK PARTİ İÇİNDE ERDOĞAN'IN POLİTİKALARINDAN RAHATSIZ OLAN CİDDİ BİR KESİM VAR"

Ali Tarakçı, AKP'nin, MHP politikaları uygulayan bir parti olduğunu, Ak Parti içinde dindar ve Kürt kesiminin partiden rahatsızlık duyduğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Sayın Erdoğan'ın bugün tüm söyledikleri ve uyguladıkları politika MHP'nin genel politikalarından neyi farklı ki? Ak Parti içerisinde bugün sayın Erdoğan'ın, partinin izlediği politikalardan dolayı rahatsız olan ciddi bir kesim var. Bu kesim içerisinde dindar insanlar da var, bunun içerisinde Kürtler de var."