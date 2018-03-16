Gürer: Hükümet, ‘Çiftlik Bank’ olayına neden göz yumdu?

Ömer Fethi Gürer, ilgili yasalarda kurulması yasak olan sisteme hükümetin neden göz yumduğunu ve süreci seyrettiğini sordu.

‘BANKER FACİASI GİBİ”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen bir sistem kurarak, internet üzerinden topladığı milyonlarca lirayla kayıplara karışan bir şahsın binlerce vatandaş üzerinde oluşturduğu mağduriyeti, ülkemizde geçmiş yıllarda yaşanan ‘banker facialarına’ benzetti. Banker faciası gibi kötü bir tecrübeye sahip olan ülkemizde Çiftlik Bank ile ilgili sürecin neden seyredildiğini soran Ömer Fethi Gürer, “Bazı çiftçilik yapanların da olumsuz koşullardan arınmak adına reklamlarla sunulan, getirisi olan sisteme dâhil oldukları görülmektedir” dedi.

HÜKÜMET, SÜRECİ NEDEN SEYRETTİ?

Sermaye Piyasası Kurulunun Çiftlik Bank hakkında suç duyurusunda bulunarak, hileli işler yapıldığını belirttiği yönünde ifadelerin olduğunu dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “132 bin aktif, toplam 500 bin kişiye varan sayıyla, yüksek vaatlere inanıp para yatıranlar mağdurdur. 6502 sayılı Tüketicinin Koruma Hakkında Kanun'un 80'inci maddesine göre kurulması yasak olan sisteme nasıl göz yumulmuştur? Hükûmet süreci neden seyretmiştir? Bunlar açıklanmalıdır” diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Çiftlik Bank adı ile yaratılan süreçte olabilirliği ön görülen dolandırıcılığa karşı sorumluluğunu yerine getirmeyenler hakkında gereğinin yapılmasını da istedi. Gürer konuyla ilgili soru önergesi de vererek bu ve benzeri dolandırıcılık olayları bireysel değil topluma açık, göz önünde iken neden işin başlangıcında müdahalesi yapılmıyor” dedi.