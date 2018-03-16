Nihat Yeşil Gazi Üniversitesi'ni Meclis'e taşıdı

CHP Milletvekili Nihat Yeşil, Üniversitelerdeki ve YÖK Başkanlığında, cemaatle mücadelenin tavsadığına ve savsaklandığına dair bir yaraya parmak bastı. Başbakan Binali Yıldırım’a verdiği bir soru önergesi ile konuyu araştırılması üzere, Meclis gündemine taşıdı.

YÖK Başkanı Saraç'ın Rektörlere talimatı ve ilgili KHK'lar gereği; Gazi Üniversitesi Rektörü tarafından ihraç edilen kaç cemaat zanlısı hakkında, eş zamanlı olarak re ‘sen savcılıklara da suç duyurusunda bulunul muştur?

FETÖ le hukuki olarak mücadele eden personele, “mahalle baskısı ve taciz” yapılmakta mıdır?

İşte o soru önergesi:

Açık basına yansıyan bilgilerde; Gazi Üniversitesi Rektörlüğünce, Geçmişte FETÖ mağduru olan personele "cemaatle bağı olan kurum içinde bildiğiniz kişiler var mı diye hiç soru sormadığını, bir bilgi, belge ve yardım talebinde de bulunmadığı" ve FETÖ kovuşturmaların bu eksende sürdürüldüğü ifade edilmektedir.

Bu bağlamda;

1. YÖK Başkanı Saraç'ın Rektörlere talimatı ve ilgili KHK'lar gereği; Gazi Üniversitesi Rektörü tarafından ihraç edilen kaç cemaat zanlısı hakkında, eş zamanlı olarak re ‘sen savcılıklara da suç duyurusunda bulunulmuştur?

2. Kaç adet personele "gri personel" kategorisinde işlem yapılarak idarecilik görevlerinden el çektirildi?

3. FETÖ ve iltisaklılar kapsamında bazı akademik personelin soruşturma evraklarında bilerek, alenen usul (şekil) yanlışları yapıldığı ve idare mahkemelerine dosyaların bu şekilde gönderileceği ve esastan kapsamlı sorulara ve şikâyetçi ifadelerine yer verilmediği iddiası doğru mudur?

4. Doğru ise, bu idari soruşturma işlemlerini düzeltmek amaçlı hukuk müşavirliğinin bir çalışması var mı?

5. Gazi üniversiteli (cemaatin bizzat mağdur ettiği) öğretim elemanları ile ilgili olarak; Yeni rektörün, 15 Temmuz öncesi idari işlemler ile ilgili bir çalışma başlatmadığı ve FETÖ mağduru davacıların kazandığı geçmiş tüm idari davaları temyize götürerek sahiplenildiği ve personelin mağduriyetlerinin devam ettirildiği iddiası doğru mudur?

6. 15 Temmuz sonrası atanan Yeni rektör; Cemaatçilikten Sincan cezaevinde halen tutuklu olan eski Rektörün, rektör yardımcılığını yapmış mıdır?