AKP- MHP ittifakıyla ilgili bomba iddia

AK Parti ve MHP'nin ittifak çalışmaları yürüttüğü 2019 seçimleri için gözler yerel seçimlerde.

Kulislere yansıyan bilgiye göre yerel seçimlerde tabandan olumlu tepki alınamadığı için gizli ittifak yapılacak. Buna göre AK Parti'nin kazandığı belediye meclisi üyeliklerini MHP'ye vermesi bekleniyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın aktardığına göre, AK Parti ve MHP'nin Meclis'ten geçen seçim ittifakı teklifinde yerel seçimlerde bir diğerinin adayını destekleyebileceğine ilişkin bir hüküm konulabileceği tartışıldı. Ancak bu öneriyi, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin uygun bulmadığı ifade edildi.

Özellikle parti tabanlarında sıkıntı yaratacağı gerekçesiyle bu karardan vazgeçildiği öğrenildi.

Buna göre AK Parti ve MHP, birinin açık ara önde olduğu yerlerde, gizli ittifak ile diğerini destekleyecek.

Bu tür yerlerde bir diğerine belediye meclis üyeliği verilerek, ittifak sürdürülecek. Bu durumun, daha çok AK Parti’nin MHP’ye belediye meclis üyeliği vermesi şeklinde gündeme geleceği belirtiliyor.