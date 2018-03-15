İBB ve bakanlık CHP'li gençlerin afişini mi çaldı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı 18 Mart afişlerinin CHP'li gençlerin referandum afişinin benzeri olduğu ortaya çıktı.

GERÇEK GÜNDEM - AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İstanbul'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için hazırladığı "Birileri Var!" afişlerinin CHP Fatih Gençlik Kolları'nın referandum sürecinde tasarlayarak kullandığı "Birileri var!" afişinin benzeri olduğu ortaya çıktı.



"YEREL YÖNETİMLERİ BİZİ TAKİP ETSİN"

CHP Fatih Gençlik Kolları'ndan afiş benzerliğiyle ilgili şu açıklama yapıldı:

"İBB'nin hazırladığı afişleri gördük. Mesajı çok anlamlı tabi ki. Biz bu "Birileri var!" calısmasını yaptığımız zaman İBB'nin binasının bulunduğu yere de pek çok afiş asmıştık. Tüm Fatih'te yüzlerce afiş astık. Belediye temizlik görevlilerinin yırta yırta afişleri sökmeleri günler sürmüştü. Belli ki yerel yönetimler yırttıkları afişlerimizi okuyorlarmış. Yerel yönetimler bu partinin gençlerini takip etmeye devam ederlerse güzel fikirlerimizi onlarla paylaşırız."



CHP'Lİ GENÇLERİN REFERANDUMDA KULLANDIĞI AFİŞLER ŞÖYLEYDİ:



