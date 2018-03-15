'KHK'ya göre değil, hakka göre alım yapılmalı'

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, kadroya alınmayan taşeron işçilerin yaşadıkları mağduriyeti Meclis'te dile getirmeye devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’nde asli işleri yapan karayolları işçilerinin kadroyu hak ettiklerini belirten Hürriyet, “KHK'ya göre değil, hakka göre alım yapılması gerekiyor” dedi.



KAR, KIŞ KIYAMET DEMEDEN ÇALIŞIYORLAR



Açıklamasına devam eden CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet şunları kaydetti;

"Karayolları Genel Müdürlüğünde sayıları binlerle ifade edilen ve yol yapan, yol açan, yol onaran yani Karayollarının asli ve sürekli işlerini ifa eden işçiler de maalesef kadroya alınmıyorlar. Ağırlıkla anahtar teslim yapım işi ihalelerinde çalıştırılan bu işçiler personel çalıştırılmasına dayalı ihale kapsamına girmedikleri gibi yasal anlamda taşeron işçi de kabul edilmiyorlar. Oysa bu işçiler kadroya alınan taşeron işçilerin dün yaptıkları işi bugün de yapmayı sürdürüyor dolayısıyla kadroya alınmayı sonuna kadar hak ediyor. Aslında, Karayolları işçilerine o kadar da yabancı değilsiniz, bu insanlar Ankara'ya gelip giderken otoyolda sıklıkla gördüğünüz insanlar; kar, kış kıyamet demeden çalışıyorlar ama kadroya layık görülmüyorlar. KHK'ya göre değil, hakka göre; KHK'yı değil, herkesi kapsayan bir düzenleme yapılması gerekiyor ve binlerce insan bu düzenlemeyi bekliyor” açıklamasında bulundu.