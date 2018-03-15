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15 Mart 2018 21:09
Meclis'ten flaş şeker kararı
Nişasta bazlı şeker kotasına yüzde 10'dan yüzde 5'e indiren önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.
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