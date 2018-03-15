Akşener’den MHP’li Yalçın’a Suç Duyurusu

Akşener’in avukatları tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, MHP’li Semih Yalçın’ın 1 Mart 2018 tarihinde yaptığı basın açıklamasına dikkat çekildi. Yalçın'ın, açıklamalarında doğrudan Akşener’i hedef aldığı ve hakaret ettiği belirtildi.

7 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Akşener, parti genel merkezinin önünde “Anlat Hemşerim” projesiyle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu. Bahçeli ile ilgili gelen bir soru üzerine “Eylemsiz doçent” nitelendirmesi yapan Akşener’e cevap, MHP’den bir gün sonra gelmişti.

1 Mart’ta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MHP’li Semih Yalçın, Akşener hakkında “Pensilvanya’nın sözcüsü” ifadelerini kullanmıştı.

Açıklamada geçen hakaretlerle ilgili suç duyurusunda bulunan Akşener, Yalçın hakkında 7 bin liralık da tazminat davası açtı.