Komünistlerden yeni marş

Türkiye Komünist Gençliği üyesi müzisyenler, Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin (SBKP) gençlik örgütü olan Leninist Komünist Gençlik Birliği'nin (KOMSOMOL) marşlarından birini Türkçe'ye kazandırdı.

Sovyet toplumunda önemli bir rol oynayan komünist gençler için yazılan, "Savaş yine sürüyor" adlı marş, Türkçeye "Genç Ekimler" adıyla çevrildi.

"DEVRİMİN GÜNCELLİĞİNE İNANIYORUZ"

"Genç Ekimler" şarkısının yapımında emeği geçen TKG üyeleri bir açıklama da yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Komünist Partisi'nin gençlik örgütünde mücadele veren ve müzikle ilgilenen gençler olarak Ekim Devrimi'nin 100 yıl sonra da güncelliğini koruduğuna inanıyoruz. İnsanlık tarihindeki bu ileri atılım yüreği eşitlikten ve özgürlükten yana olan sanatçılara, gençlere ilham vermeye devam ediyor. Bu nedenle bir kez daha insanlığa kurtuluş yolunu gösteren bu büyük devrimi selamlamak istedik. Rusya'da oldukça popüler olan Leninist Komünist Gençlik Birliği (KOMSOMOL) marşlarından birini Türkçeleştirdik. Umarız Dünya'nın ve Türkiye'nin dört bir yanında emperyalizmle ve onun yarattığı gericilikle mücadele eden gençler ortaya çıkan ürünü beğenir ve diledikleri gibi kullanırlar."

TÜRKİYE'DE DE YAPILMIŞTI...

2017 yılı, tüm dünyada Ekim Devrimi’nin 100'üncü yılı için yapılan pek çok etkinliğe sahne olmuştu. Bunlardan biri de Türkiye'de TKP tarafından yapılmıştı. TKP, "Sosyalizm Cumhuriyet'e çok yakışacak" sloganıyla İzmir'de bir etkinlik gerçekleştirmişti...