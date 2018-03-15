Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığına verilecek görevlerle ilgili, “FETÖ, DEAŞ gibi dini istismar eden terör örgütleri konusunda halkımızı bilinçlendirme ve bu konularda itikadi sapkınlık içerisinde olanlar hakkında halkımızı aydınlatma konusunda da sadece raporlar yayınlanmayacak aynı şekilde arazide birebir anlatacak." dedi.
15 Mart 2018 18:41
Bozdağ: Telefonla fetva dönemi kapanıyor
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, son dönemlerde tartışma konusu olan fetvalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Artık telefonla arayanlara telefonda fetva verilmesi dönemi kapanıyor." dedi.
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