Özgür Özel: Burası muz cumhuriyeti mi?

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi, azapta gerek. Gitsinler kiminle uzlaştılar, ittifak yaptılarsa yasaları da onunla geçirsinler bakalım." dedi.

Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstiklal Marşı'na yönelik ifadelerini dinlediklerinde, korkunç bir itirafla karşı karşıya olduklarını savundu.

Erdoğan'ın, İstiklal Marşı'nın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılamamasından üzüntü duyduğuna yönelik sözlerine işaret eden Özel, İstiklal Marşı'nın ülkedeki herkesin yüreğine nakşolduğunu, bu konuda bir sıkıntı bulunmadığını söyledi.

Özel, "Nakşedilmeyen bir şey varsa 'mış gibi yapan' ancak yüreğine Atatürk sevgisini, vatan, millet sevgisini nakşedemediğini biliyoruz. Naim Süleymanoğlu, bütün dünyanın gözü önünde dünya rekorunu kırdığında, İstiklal Marşı'nı söylerken gırtlağı düğümlenir, onun yüreğine marş nakşolmuştur. Bütün Türkiye, onu ağlar izlerken. Erdoğan ağlamaz o başka şeylere ağlar. İstiklal Marşı'nı sevmez" diye konuştu.

Erdoğan'a, Atatürkçülüğün böyle olmayacağının söylenmesi gerektiğini öne süren Özel, Atatürkçülüğün Atatürk'ün yaptıklarını takdir ederek, ona ve Cumhuriyet'i kuran kadrolara dil uzatmayarak, Cumhuriyet kazanımlarını geliştirmeye çalışarak olduğunu ifade etti.

Büyük devletlerin, gerçek demokrasilerin, ülkelerinin kurucu kadroları ve liderleriyle uğraşmadığını dile getiren Özel, "Atatürk ile uğraşmayı, boy ölçüşmeyi, Atatürk'ün yaptıklarını, kendisi tahrif ederek yapıp Atatürk'ü unutturmaya çalışmayı kınıyoruz." dedi.

"2 metreden fazla yaklaştırmıyoruz"

Özel, TBMM Genel Kurulunun, seçim ittifakını da öngören kanunun görüşmeleri nedeniyle pazartesi 20 saat çalıştığını, gece yarısı kurulan kumpasın deşifre olduğunu ileri sürdü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, MHP milletvekillerini, kavganın doğru olmadığı şeklinde uyardığını belirten Özel, şöyle devam etti:

"Kavganın bir nedeni varsa sizin gelip orada oturup, ittifak kanunu çıkana kadar Meclis'i 20 saat çalışmaya zorlamanız. Liderlerin Meclis'e gelmesi, Meclis'in değerini arttırır, şeref verir. Atanmayan öğretmen dururken gelip Meclis'te grubunun başında oturmayacaksın, işsizlik sorunuyla ilgili mücadele sırasında oturmayacaksın, taşeron kadronun KHK ile değil Meclis'te verilmesi için burada sabahlayalım deyince gelip sabahlamayacaksın, baraj sorununu aşacağın ittifak için gelip, işin sahibi benim, başındayım, bu işi burada yapın mesajını vücut diliyle vereceksin, 2 saat oturmadığınız Meclis'te 20 saat oturacaksınız. Kavgadan sonra, milletvekillerine 'Neden kavga ettiniz?' diye şeklen eleştiri...

Genel Kurulda dün 3 madde görüşülebildi. Sonra bize 'Gelin uzlaşalım' diyorlar. Dedik ki '2 metreden fazla yaklaşmayın uzlaşma teklifiyle. Ettiğinizi bulacaksınız.' dedik, ettiklerini buluyorlar. Merhaba demeye, çay içmeye, hatır sormaya gelebilirler ama 'Gelin birlikte bir şeyler yapalım...' 2 metreden fazla yaklaştırmıyoruz. Hadi diyoruz. Uzlaşacaksan, konuşacaksan pazartesi akşamı görüşecektik. Şimdi elçiler yolluyorlar, '86 maddelik kanun önemli, gelin görüşlerinizi söyleyin.' Hadi oradan. Sen rejimi değiştirirken, içtüzük değiştirirken görüş sorma, Seçim Kanunu'nu değiştirirken görüş sorma. 20 saat gel otur, Çin işkencesi, milletvekillerine olmadık hakaretler, sonra fiziki saldırı. Şimdi 'Bir konuşalım.' Onu geçeceksiniz. Bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi azapta gerek. Gitsinler kiminle uzlaştılar, ittifak yaptılarsa yasaları da onunla geçirsinler bakalım. İletişim kanallarını kapayanlar, randevu vermeyenler gelip, 'Birlikte bir kolaylık yapalım.' demeyecekler."

Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un "kendisine yakın" bir gazeteye mülakat verdiğini, kendilerinin sunduğu 11 maddelik öneriye, 11 cevap şeklinde yanıt verdiğini belirten Özel, bunun CHP ve 7 partiyi haklı gören açıklamalar olduğunu, kendi kendilerini tekzip eden açıklamalara devam edildiğini savundu.

Suriye'deki savaşın 7. yılı olduğunu anımsatan Özel, hükümetin, "Komşunun içişlerine karışma", "Toprak bütünlüğüne saygı duy", "Komşunda devlet dışı unsurlarla muhatap olma" anlayışını terk ettiğini iddia etti.

55 milyon seçmen için 500 milyon zarf bastırıldığına yönelik haberlerin sorulması üzerine Özel, güven sarsıldıktan sonra her türlü güvensizlik, endişe ve şüphenin haklı olduğunu aktardı.

Özel, bir soru üzerine Manisa Belediye Başkanı'nın, AK Parti ile MHP ittifakının tabanda olmadığı yönündeki sözlerini de değerlendirerek bu söylemin doğru olduğunu savundu.

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam'ın kavgaya neden olan sözlerinin, kendisine değil Erdoğan'a ait olduğunu belirten Özel, Erdoğan'ın bu sözleriyle milliyetçilerin sandıkta hesaplaşacağını ileri sürdü.

Özel, Çiftlik Bank ile ilgili bir soruya ise şu karşılığı verdi:

"Burası muz cumhuriyeti mi gelen çarpıyor, giden çarpıyor, sürekli vatandaşı kandırıyorlar. Çünkü ülkenin başındaki adam kandırıldım deyince, vatandaşın da kandırılmaktan başka bir şeyi yok. 15 günde birileri tarafından kandırılan bir partinin genel başkanının yönettiği ülkeden ne olur? Vatandaş savunmasız, garip."